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Isparta'da sır olay! "Ava gidiyorum" diye evden çıktı! 2 gündür haber yok...
Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
12:37
Isparta'da sır olay! "Ava gidiyorum" diye evden çıktı! 2 gündür haber yok...
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde pazartesi günü ava gideceğini belirterek evden ayrılan 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'ten, haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Aksüzek'in bulunması için insansız hava aracı, termal kameralarla yapılan arama çalışması 2'nci gününde devam ediyor.