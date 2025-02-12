Isparta'da sır olay! "Ava gidiyorum" diye evden çıktı! 2 gündür haber yok...

Aksüzek'ten haber alamayan ailesi, dün sabah kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Arama çalışmalarında Aydın'dan kalkan jandarmaya ait insansız hava aracı da yer aldı. Çalışmalarda termal dron, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı.

Isparta'da kaybolan çocuk için arama çalışmaları devam ediyor