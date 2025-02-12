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Haberler Yaşam Isparta'da sır olay! "Ava gidiyorum" diye evden çıktı! 2 gündür haber yok...
Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:59 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:37

Isparta'da sır olay! "Ava gidiyorum" diye evden çıktı! 2 gündür haber yok...

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde pazartesi günü ava gideceğini belirterek evden ayrılan 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'ten, haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Aksüzek'in bulunması için insansız hava aracı, termal kameralarla yapılan arama çalışması 2'nci gününde devam ediyor.

DHA
Isparta’da sır olay! Ava gidiyorum diye evden çıktı! 2 gündür haber yok...

Keçiborlu ilçesi Kılıç köyünde çobanlık yapan Kemal Aksüzek, pazartesi akşamı av tüfeğini de yanına alıp, ailesine ava gideceğini belirterek evden çıktı.

Isparta’da sır olay! Ava gidiyorum diye evden çıktı! 2 gündür haber yok...

Aksüzek'ten haber alamayan ailesi, dün sabah kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Arama çalışmalarında Aydın'dan kalkan jandarmaya ait insansız hava aracı da yer aldı. Çalışmalarda termal dron, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı.

Isparta'da kaybolan çocuk için arama çalışmaları devam ediyor

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Isparta’da sır olay! Ava gidiyorum diye evden çıktı! 2 gündür haber yok...

VALİ ERİN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Kemal Aksüzek'i arama çalışmasına bugün de devam edildi. Isparta Valisi Abdullah Erin arama çalışmalarını takip etti. Vali Erin, "Keçiborlu ilçemizin Kılıç köyünde kaybolan evladımızı arama çalışmaları jandarma, emniyet, AFAD, UMKE, orman işletme müdürlüğü ekibi, avcılar, sivil toplum kuruluşu ve gönüllülerin katılımıyla aralıksız devam ediyor.

Isparta’da sır olay! Ava gidiyorum diye evden çıktı! 2 gündür haber yok...

Arama çalışmalarında İHA, dronlar, iz takip/kadavra köpekleri ve termal cihazlar da kullanılıyor. Tek dileğimiz, gayretimiz ve duamız evladımızın bir an önce sağ salim bulunmasıdır" ifadelerini kullandı.

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