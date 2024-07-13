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Haberler Yaşam İstanbul kavrulacak! Meteoroloji'den kritik uyarı: 40 derecenin üzerini göreceğiz
Giriş Tarihi: 13.07.2024 11:03 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 11:08

İstanbul kavrulacak! Meteoroloji'den kritik uyarı: 40 derecenin üzerini göreceğiz

Son dakika haberi... Meteoroloji haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. İstanbul'da 40 dereceleri bulan kavurucu sıcakların görüleceği belirtilen hava durumu raporunda dikkat çeken uyarılar da yapıldı...

İstanbul kavrulacak! Meteoroloji’den kritik uyarı: 40 derecenin üzerini göreceğiz

MGM tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye devam edecek. Meteoroloji, hastaları, yaşlıları ve çocukları gündüz saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

İstanbul kavrulacak! Meteoroloji’den kritik uyarı: 40 derecenin üzerini göreceğiz

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batı ve güneydoğusu, Ege'nin iç kesimleri ve İzmir çevreleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara'nın kuzey çevreleri ve Çankırı'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul kavrulacak! Meteoroloji’den kritik uyarı: 40 derecenin üzerini göreceğiz

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İstanbul kavrulacak! Meteoroloji’den kritik uyarı: 40 derecenin üzerini göreceğiz

İSTANBUL'DA KAVURUCU SICAKLIKLAR ETKİLİ OLACAK
İstanbul'da her geçen gün artan sıcaklıklar vatandaşları olumsuz etkiledi. Sıcaklığa nem de eklenince hissedilen sıcaklık 6-7 derece arttı.

İstanbul'da bazı bölgelerde kısa süreli yağışlar bekleniyor. Aşırı nemli hava bir hafta daha sürecek. Bağıl nem akşamları yüzde 99'lara kadar çıkıyor.

İstanbul kavrulacak! Meteoroloji’den kritik uyarı: 40 derecenin üzerini göreceğiz

40 DERECEYİ AŞACAK
Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da kavurucu sıcaklıklar devam edecek. Etkili olan sıcaklıklar 40 dereceyi bulabilecek.

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