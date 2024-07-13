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İstanbul kavrulacak! Meteoroloji'den kritik uyarı: 40 derecenin üzerini göreceğiz
Giriş Tarihi: 13.07.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
11:08
İstanbul kavrulacak! Meteoroloji'den kritik uyarı: 40 derecenin üzerini göreceğiz
Son dakika haberi... Meteoroloji haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. İstanbul'da 40 dereceleri bulan kavurucu sıcakların görüleceği belirtilen hava durumu raporunda dikkat çeken uyarılar da yapıldı...