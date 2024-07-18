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Haberler Yaşam İstanbul Sancaktepe’de kuyumcu soygunu: Milyonlarca liralık altını böyle çaldılar!
Giriş Tarihi: 18.07.2024 13:57 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 14:12

İstanbul Sancaktepe’de kuyumcu soygunu: Milyonlarca liralık altını böyle çaldılar!

İstanbul'da maskeli üç kişi, filmleri aratmayan bir soyguna imza attı. Girdikleri kuyumcudan milyonlarca liralık altın çalan hırsızlar, kuyumcuyu dizlerinden yaraladı. İstanbul polisi ise nefes kesen bir operasyona imza attı. Tam 300 kilometre iz sürüp hırsızları yakaladı! İşte detaylar…

Yunus Emre KAVAK
İstanbul Sancaktepe’de kuyumcu soygunu: Milyonlarca liralık altını böyle çaldılar!

Olay, Sancaktepe'de Ankara Caddesi üzerinde geçtiğimiz cumartesi günü sabah saat 10.00 sıralarında yaşandı. Maskeli 3 şahıs kuyumcu dükkanı önüne kiralık otomobil ile geldi. Soyguncular dükkanda çıkardıkları otomatik silahları kuyumcuya doğrultarak vitrindeki bir miktar altını gasp etti.

İstanbul Sancaktepe’de kuyumcu soygunu: Milyonlarca liralık altını böyle çaldılar!

O esnada soyguncular ile kuyumcu Nurettin Mengühan arasında arbede yaşandı. Soyguncuların açtığı ateş sonucu kuyumcu Nurettin Mengühan dizlerinden yaralandı. Soyguncular dükkandan çıkıp araçlarına binecekleri sırada, Nurettin Mengühan'ın oğlu kuyumcu Özgür Mengühan dükkandan çıkarak soygunculara ateş açtı.

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İstanbul Sancaktepe’de kuyumcu soygunu: Milyonlarca liralık altını böyle çaldılar!

Şahısların da karşılık vermesiyle taraflar arasında çatışma çıktı. Çatışma esnasında dükkanın camına çok sayıda kurşun isabet etti. Şahıslar araçla olay yerinden uzaklaşırken kuyumcu birkaç el daha arkalarından ateş etti. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Nurettin Mengühan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Sancaktepe'de kuyumcu soygunu: Milyonlarca liralık altını böyle çaldılar!

İstanbul Sancaktepe’de kuyumcu soygunu: Milyonlarca liralık altını böyle çaldılar!

Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, dükkanın camına ve çevresine isabet eden yaklaşık 50 mermi tespit edildi.

İstanbul Sancaktepe’de kuyumcu soygunu: Milyonlarca liralık altını böyle çaldılar!

GASP BÜRO 300 KM GÖRÜNTÜ İZLEDİ

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro amirliği ekipleri yaklaşık 300 kilometre boyunca kamera görüntüsü izledi ve şüphelileri tek tek tespit etti. Gasp büro ekipleri ilk olarak olayda kullanılan lüks aracı Gebze'de bir ormanlık alanda buldu. Aracın sahte pasaportla kiralandığı tespit edildi.

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