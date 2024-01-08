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Haberler Yaşam İstanbul trafiğinde şok görüntü: Taksiye binen yolcu öyle şeyler yaptı ki!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 17:10 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 17:10

İstanbul trafiğinde şok görüntü: Taksiye binen yolcu öyle şeyler yaptı ki!

İnanılmaz olay İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı. Taksiye binen bir kişi, seyir halindeyken aracın camından sarkarak alkol aldı. Uzun süre bu şekilde yolculuk yapan ve sarhoş olduğu düşünülen müşteri, bir de dans ederek hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. İlginç anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İHA
İstanbul trafiğinde şok görüntü: Taksiye binen yolcu öyle şeyler yaptı ki!

İstanbul'da dün taksiye binen bir yolcu, camdan dışarıya sarkarak alkol almaya başladı.

İstanbul trafiğinde şok görüntü: Taksiye binen yolcu öyle şeyler yaptı ki!

Elindeki alkol şişesiyle kilometrelerce yolculuk yapan şahıs, uzun süre dans ederek tehlikeli yolculuğu sürdürdü.

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İstanbul trafiğinde şok görüntü: Taksiye binen yolcu öyle şeyler yaptı ki!

Taksi sürücüsünün de müdahale etmediği ya da edemediği alkollü müşteriyi trafikte görenler gözlerine inanamadı.

İstanbul trafiğinde şok görüntü: Taksiye binen yolcu öyle şeyler yaptı ki!

O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bayrampaşa'da şoke eden görüntü: Taksinin camından sarkan şahıs alkol içip dans etti | Video

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