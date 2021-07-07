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Haberler Yaşam İstanbul ve Marmara'ya müjdeli haber! Müsilaj 3'te 2 azaldı
Giriş Tarihi: 07.07.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 11:49

İstanbul ve Marmara'ya müjdeli haber! Müsilaj 3'te 2 azaldı

Marmara Denizi bir süredir müsilaj (Deniz salyası) tehdidiyle boğuşuyor. İstanbul'da son zamanlarda çevre felaketine dönüşen müsilajın etkisi Marmara Denizi'nin yüzeyinde azalmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, "Marmara Denizi'nde müsilajın azalmasını bizler uydu görüntüleri ile çok rahat bir şekilde tespit edebiliyoruz. Son 4 ayın müsilaj uydu görüntülerine göre Marmara Denizi yüzde 1'i oranında müsilaj ile kaplıyken şu an ise bu ortalama yüzde 30 seviyesine kadar geriledi " dedi.

İstanbul ve Marmara'ya müjdeli haber! Müsilaj 3'te 2 azaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik, 'Marmara Denizi Koruma Eylem Planı' kapsamında 8 Haziran'da başlattığı girişimle, müsilajı temizleme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul ve Marmara'ya müjdeli haber! Müsilaj 3'te 2 azaldı

Marmara Denizi'nde müsilajın hızla azaldığını belirten İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, "Marmara Denizi'nde müsilajın azalmasını bizler uydu görüntüleri ile çok rahat bir şekilde tespit edebiliyoruz.

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İstanbul ve Marmara'ya müjdeli haber! Müsilaj 3'te 2 azaldı

Son 4 ayın müsilaj uydu görüntülerine göre Marmara Denizi yüzde 1'i oranında müsilaj ile kaplıyken şu an ise bu ortalama yüzde 0,3 seviyesine kadar geriledi.

İstanbul ve Marmara'ya müjdeli haber! Müsilaj 3'te 2 azaldı

Şu an alınan önlemlerle ciddi bir şekilde Marmara Denizi'nde müsilajın azaldığı belirgin. Şu an sadece denizin yüzey alanında ölçüm yapabiliyoruz.

İstanbul ve Marmara'ya müjdeli haber! Müsilaj 3'te 2 azaldı

O yüzden Marmara Denizi'nin yüzey alanında 3'te 2 oranında bir azalma olduğunu söyleyebilirim" dedi.


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