İstanbul ve Marmara'ya müjdeli haber! Müsilaj 3'te 2 azaldı

Marmara Denizi bir süredir müsilaj (Deniz salyası) tehdidiyle boğuşuyor. İstanbul'da son zamanlarda çevre felaketine dönüşen müsilajın etkisi Marmara Denizi'nin yüzeyinde azalmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, "Marmara Denizi'nde müsilajın azalmasını bizler uydu görüntüleri ile çok rahat bir şekilde tespit edebiliyoruz. Son 4 ayın müsilaj uydu görüntülerine göre Marmara Denizi yüzde 1'i oranında müsilaj ile kaplıyken şu an ise bu ortalama yüzde 30 seviyesine kadar geriledi " dedi.