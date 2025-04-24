İstanbul’da 6,2’lik deprem sonrası CHP’li belediyelerden skandal hamle: Vatandaşa yapılan yardımları engellediler!

İstanbullulara destek olmak için birçok kurum çalışma başlatırken Sakarya Büyükşehir Belediyesi de İstanbul'a yardım destek TIR'ı gönderdi. Üsküdar Meydanı'nda yardım ve destek TIR'ı bulundurmak istedi. Ancak CHP'li Üsküdar Belediyesi TIR'a izin vermedi.