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Haberler Yaşam İstanbul’da 6,2’lik deprem sonrası CHP’li belediyelerden skandal hamle: Vatandaşa yapılan yardımları engellediler!
Giriş Tarihi: 24.04.2025 16:01 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 16:57

İstanbul’da 6,2’lik deprem sonrası CHP’li belediyelerden skandal hamle: Vatandaşa yapılan yardımları engellediler!

İstanbul'da merkez üssü Silivri olan 6,2'lik deprem büyük paniğe yol açtı. Vatandaşlar, geceyi sokakta geçirirken, bazı belediyeler vatandaşa çorba ve çay ikram etmek istediği sırada şoke eden bir engelle karşılaştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar Meydanı'nda faaliyete geçirmek istediği yardım ve destek TIR'ına Üsküdar Belediyesi izin vermezken, CHP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıtaları Gaziosmanpaşa'da çorba dağıtımına karşı çıktı.

MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da 6,2’lik deprem sonrası CHP’li belediyelerden skandal hamle: Vatandaşa yapılan yardımları engellediler!

İstanbul ve çevresini etkileyen 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçılarının ardından halk büyük panik yaşayarak sokağa döküldü.

İstanbul’da 6,2’lik deprem sonrası CHP’li belediyelerden skandal hamle: Vatandaşa yapılan yardımları engellediler!

İstanbullulara destek olmak için birçok kurum çalışma başlatırken Sakarya Büyükşehir Belediyesi de İstanbul'a yardım destek TIR'ı gönderdi. Üsküdar Meydanı'nda yardım ve destek TIR'ı bulundurmak istedi. Ancak CHP'li Üsküdar Belediyesi TIR'a izin vermedi.

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İstanbul’da 6,2’lik deprem sonrası CHP’li belediyelerden skandal hamle: Vatandaşa yapılan yardımları engellediler!

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PAYLAŞIM YAPTI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Üsküdar Belediyesi, İstanbullu kardeşlerimize bir sıcak çorba ikram etmemizi bile engellemeye çalıştı" denildi.

İstanbul'da 6,2'lik deprem sonrası CHP'li belediyelerden skandal hamle: Vatandaşa yapılan yardımları engellediler! | Video

İstanbul’da 6,2’lik deprem sonrası CHP’li belediyelerden skandal hamle: Vatandaşa yapılan yardımları engellediler!

TEPKİ SONRASINDA İZİN VERDİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından Üsküdar Belediyesi'nin mobil destek TIR'ına izin verdi.

İstanbul’da 6,2’lik deprem sonrası CHP’li belediyelerden skandal hamle: Vatandaşa yapılan yardımları engellediler!

VATANDAŞA ÇORBA DAĞITILMASINI ENGELLEDİLER

AK Parti Gaziosmanpaşa Teşkilatı sıcak çorba dağıtımı yaparken, CHP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıtaları dağıtıma müdahale etti.