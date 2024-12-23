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İstanbul'da goril şaşkınlığı: Ekipler gözlerine inanamadı!
Giriş Tarihi: 23.12.2024 08:23
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
08:23
İstanbul'da goril şaşkınlığı: Ekipler gözlerine inanamadı!
İstanbul Havalimanında Nijerya2dan gelip Bangkok'a gidecek ticari kargo uçağının içerisinde beyanlarında yer almayan ürünler olduğu tespit edilince inceleme yapan ekipler kafesin orta bölmesinde nesli tükenmekte olan Goril ele geçirildi. Goril İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teslim edildi.