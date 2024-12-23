İstanbul’da goril şaşkınlığı: Ekipler gözlerine inanamadı!

GORİL ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan incelemelerde içerisinde beyanında yer almayan ve kafesin orta kısım alt bölmesinde gizlenmiş şekilde taşınması yasak ve Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek 1 Listesi kapsamında nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" tanımlı maymun türü canlı hayvan tespit edildi.