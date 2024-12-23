Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul'da goril şaşkınlığı: Ekipler gözlerine inanamadı!
Giriş Tarihi: 23.12.2024 08:23 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 08:23

İstanbul'da goril şaşkınlığı: Ekipler gözlerine inanamadı!

İstanbul Havalimanında Nijerya2dan gelip Bangkok'a gidecek ticari kargo uçağının içerisinde beyanlarında yer almayan ürünler olduğu tespit edilince inceleme yapan ekipler kafesin orta bölmesinde nesli tükenmekte olan Goril ele geçirildi. Goril İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teslim edildi.

Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da goril şaşkınlığı: Ekipler gözlerine inanamadı!

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü denetiminde altında bulunan geçici depolama yerinde 20 Aralık günü Nijerya gelişli ve 22 Aralık günü Bangkok gidişli uçağın içerisinde evraklarında beyan etmediği bir kafes olduğu tespit edildi.

İstanbul’da goril şaşkınlığı: Ekipler gözlerine inanamadı!

GORİL ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan incelemelerde içerisinde beyanında yer almayan ve kafesin orta kısım alt bölmesinde gizlenmiş şekilde taşınması yasak ve Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek 1 Listesi kapsamında nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" tanımlı maymun türü canlı hayvan tespit edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da goril şaşkınlığı: Ekipler gözlerine inanamadı!

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EL KOYDU
Konu İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline intikal ettirildi.

İstanbul’da goril şaşkınlığı: Ekipler gözlerine inanamadı!

Tespit edilen nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" tanımlı maymun türü canlı hayvana İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince el konularak teslim edildi.

SON DAKİKA