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Haberler Yaşam İstanbul’da trafik magandası dehşeti: Motosikletle önünü kesip aracı yumrukladı!  
Giriş Tarihi: 12.02.2024 12:26 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 12:26

İstanbul’da trafik magandası dehşeti: Motosikletle önünü kesip aracı yumrukladı!

İstanbul Maltepe'de eşi ve bebeği ile birlikte ilerleyen otomobil sürücüsü, iki motosikletli ile tartıştı. Motosikletlilerden biri, otomobilin önünü kesip aracın aynasını ve camlarını yumrukladı! Otomobil sürücüsü bir yandan polisi ararken bir yandan da o anları kayda aldı!

DHA
İstanbul’da trafik magandası dehşeti: Motosikletle önünü kesip aracı yumrukladı!

Yüreklerin ağza geldiği olay, sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Gülsuyu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Kadıköy istikametinde eşi ve arka koltuktaki bebeği birlikte ilerleyen otomobil sürücüsü, iki motosikletli ile yol verme nedeniyle tartıştı.

İstanbul’da trafik magandası dehşeti: Motosikletle önünü kesip aracı yumrukladı!

Bunun üzerine 34 FHU 520 plakalı motosikletin sürücüsü, otoyolda seyir halindeki otomobilin önünü kesti. Trafiği tehlikeye atarak motosikletinden inen sürücü, otomobilin aynasını ve camlarını yumruklamaya başladı.

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İstanbul’da trafik magandası dehşeti: Motosikletle önünü kesip aracı yumrukladı!

Diğer motosiklet sürücüsü ise saldırgan sürücüyü uzaklaştırmak istedi. Otomobil sürücüsü o anları cep telefonuyla kaydederken bir yandan da polisi aradı. Otomobili yumruklamaya devam eden motosikletliye polisi çağırdığını söyledi.

İstanbul’da trafik magandası dehşeti: Motosikletle önünü kesip aracı yumrukladı!

Saldırganın yumruklamaya devam etmesi üzerine sürücü, otomobiliyle hızla uzaklaştı.

İstanbul’da trafik magandası dehşeti: Motosikletle önünü kesip aracı yumrukladı!

"BENİM ÇOCUĞUM VAR"
Motosikletlinin otomobili yumrukladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otoyolda akan trafikte motosiklet sürücüsü, otomobilin önünü kesiyor.

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