İstanbul’da trafik magandası dehşeti: Motosikletle önünü kesip aracı yumrukladı!

Diğer motosiklet sürücüsü ise saldırgan sürücüyü uzaklaştırmak istedi. Otomobil sürücüsü o anları cep telefonuyla kaydederken bir yandan da polisi aradı. Otomobili yumruklamaya devam eden motosikletliye polisi çağırdığını söyledi.