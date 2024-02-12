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İstanbul’da trafik magandası dehşeti: Motosikletle önünü kesip aracı yumrukladı!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
12:26
İstanbul’da trafik magandası dehşeti: Motosikletle önünü kesip aracı yumrukladı!
İstanbul Maltepe'de eşi ve bebeği ile birlikte ilerleyen otomobil sürücüsü, iki motosikletli ile tartıştı. Motosikletlilerden biri, otomobilin önünü kesip aracın aynasını ve camlarını yumrukladı! Otomobil sürücüsü bir yandan polisi ararken bir yandan da o anları kayda aldı!