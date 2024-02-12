Maltepe'de motosikletli, önünü kestiği otomobili böyle yumrukladı | Video
MALTEPE D-100 Karayolu'nda eşi ve bebeği ile birlikte ilerleyen otomobil sürücüsü, iki motosikletli ile tartıştı. Motosikletlilerden biri, otomobilin önünü kesti. Motosikletinden inen sürücü, otomobilin aynasını ve camlarını yumrukladı. Otomobil sürücüsü bir yandan polisi ararken bir yandan da o anları cep telefonu ile kaydetti.
O ANLAR KAMERADA
Motosikletlinin otomobili yumrukladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otoyolda akan trafikte motosiklet sürücüsü, otomobilin önünü kesiyor. Daha sonra otomobile yaklaşıp aynalarını ve camlarını yumrukluyor. Sürücünün "Benim çocuğum var" dediği duyulurken eşi de polisin geldiğini söylüyor. Saldırgan otomobili yumruklamaya devam ederken sürücü hızla uzaklaşıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
Maltepe'de motosikletli, önünü kestiği otomobili böyle yumrukladı | Video 12.02.2024 | 13:31
00:41
İzmir'de ruhsatsız silah operasyonu: 5 gözaltı | Video 12.02.2024 | 13:28
00:39
Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı | Video 12.02.2024 | 10:46
00:40
Adana’da 22 milyon 500 bin makaron ele geçirildi | Video 12.02.2024 | 10:40
01:05
İzmir'de 146 adrese eş zamanlı baskın, 271 zanlı yakalandı | Video 12.02.2024 | 10:40
12:09
03:14
01:00
02:54
Hazar Gölü sis denizinde kayboldu, ortaya eşsiz görüntüler çıktı | Video 12.02.2024 | 10:29
06:55
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Şubat 2024 Pazartesi atv izle! | Video 12.02.2024 | 10:31
00:20
01:47
Tırın hafif ticari araca çarptığı feci kaza güvenlik kamerasında | Video 12.02.2024 | 10:16
00:15
15 vatandaşı toplam 53 bin 850 TL dolandıran 2 şüpheli tutuklandı | Video 12.02.2024 | 10:05
01:13
03:23
Avcılar’da iki grup arasındaki silahlı kavga kamerada: 1 yaralı | Video 12.02.2024 | 08:31
01:01
Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı | Video 12.02.2024 | 08:31
00:50
İki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 12.02.2024 | 08:30
00:54
00:25
74 ilde silah kaçakçılarına operasyon... 821 tabanca ele geçirildi! 12.02.2024 | 09:24