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Haberler Yaşam İşte depremde en risksiz ve en riskli iller! Fay hattı nerelerden geçiyor? İşte MTA'nın o haritası
Giriş Tarihi: 02.03.2023 14:50 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 15:37

İşte depremde en risksiz ve en riskli iller! Fay hattı nerelerden geçiyor? İşte MTA'nın o haritası

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem toplam 11 ilimizde yıkıcı hasarlara neden oldu. Depremin ardından onbinlerce vatandaşımız hayatını kaybederken bir o kadar vatandaşımız da yaralandı. Peki Türkiye'nin her yeri deprem konusunda riskli mi? Depremde en az riskli illerimiz hangileri? İşte vatandaşların merak ettiği soruların yanıtları...

İşte depremde en risksiz ve en riskli iller! Fay hattı nerelerden geçiyor? İşte MTA’nın o haritası

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, uzman isimler diğer fay hatları konusunda uyarılarda bulunuyor. Türkiye coğrafi açıdan deprem bölgesinde bulunduğu için pek çok ilimiz depremde doğrudan etkileniyor.

İşte depremde en risksiz ve en riskli iller! Fay hattı nerelerden geçiyor? İşte MTA’nın o haritası

Ancak yayımlanan fay haritalarına göre depremden etkilenmeyen ya da daha az etkilenen illerimiz de var. Peki bunlar hangileri? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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İşte depremde en risksiz ve en riskli iller! Fay hattı nerelerden geçiyor? İşte MTA’nın o haritası

Aksaray

En risksiz ilçeleri Güzelyurt ve Gülağaç olan Aksaray da 4. derece deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de deprem riskinin çok düşük olduğu illerin başında geliyor.

İşte depremde en risksiz ve en riskli iller! Fay hattı nerelerden geçiyor? İşte MTA’nın o haritası

Ankara

4. bölgede yer alan Ankara düşük riskli şehirler arasında bulunuyor. Etimesgut, Yenimahalle, Mamak ve Polatlı ilçeleri de Ankara'nın en risksiz bölgelerinde yer alıyor.

İşte depremde en risksiz ve en riskli iller! Fay hattı nerelerden geçiyor? İşte MTA’nın o haritası

Antalya

Antalya'ya en yakın fay hattı Burdur Gölü civarı ile Fethiye'nin kuzeyinde yer alıyor.

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