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İşte depremde en risksiz ve en riskli iller! Fay hattı nerelerden geçiyor? İşte MTA'nın o haritası
Giriş Tarihi: 02.03.2023 14:50
Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
15:37
İşte depremde en risksiz ve en riskli iller! Fay hattı nerelerden geçiyor? İşte MTA'nın o haritası
Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem toplam 11 ilimizde yıkıcı hasarlara neden oldu. Depremin ardından onbinlerce vatandaşımız hayatını kaybederken bir o kadar vatandaşımız da yaralandı. Peki Türkiye'nin her yeri deprem konusunda riskli mi? Depremde en az riskli illerimiz hangileri? İşte vatandaşların merak ettiği soruların yanıtları...