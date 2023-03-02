Fay yardı geçti! Devasa göçük ve yarıklar böyle görüntülendi | Video

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin Afşin ilçesi sınırlarında fay hattının başlangıç noktası olarak değerlendirilen bir arazide oluşturduğu devasa göçük ve yarıklar dron ile görüntülendi. Görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.