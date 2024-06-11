Müge Anlı'da kıyma makinesi cinayetinde flaş! Et yiyemiyorlar iddialarına lahmacunlu yanıt | Video
Müge Anlı'daki kıyma makinesi cinayetinde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Ahmet, halası Güllü Çolak ve ailesinin bir adamı öldürüp kıyma makinesinde çektiklerini anlatmıştı. Son olarak komşu Hatice Ekiz bir yıl önce Mehmet Taşpınar tarafından dolandırıldığını, Mehmet'in 5 Bin TL'sini annesinin ise 2 koçunu aldığını, bahsi geçen cinayetle Mehmet'in de ilgisinin olduğunu söyledi.
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