Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadın o anları anlattı

Kağıtçı geldi çekti beni götürdü kenara çekti. Ondan sonra da insanlar geldi. Kolumda kalçamda kırık var, yarın ameliyat olacağım. Bir de benim yaşımdan dolayı benim ameliyatım tehlikeli. Çünkü kaval kemiğim kırılmış platin koyacaklar" dedi.