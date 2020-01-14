Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadın o anları anlattı

Dün Kadıköy'de 85 yaşındaki kadının dehşeti yaşadığı olayın ayrıntıları belli olmaya başladı. 85 yaşındaki annesini fatura ödemek için araçta bırakan Leyla Çetinkal, geri döndüğünde şok yaşadı. İçerideki kadını fark etmeyen çekici aracı kaldırarak götürmek istedi. Ancak yaşlı kadın o sırada cama vurarak kendinin fark edilmesini sağlamaya çalıştı. Başarılı olamayınca da aracın kapısını açtı. Ancak çekici aracı çoktan kaldırmıştı bile… Olayda kalçası ve kolu kırılan kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı.