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  • Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadın o anları anlattı

'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadın o anları anlattı

Dün 'de 85 yaşındaki kadının dehşeti yaşadığı olayın ayrıntıları belli olmaya başladı. 85 yaşındaki annesini fatura ödemek için araçta bırakan Leyla Çetinkal, geri döndüğünde şok yaşadı. İçerideki kadını fark etmeyen aracı kaldırarak götürmek istedi. Ancak yaşlı kadın o sırada cama vurarak kendinin fark edilmesini sağlamaya çalıştı. Başarılı olamayınca da aracın kapısını açtı. Ancak çekici aracı çoktan kaldırmıştı bile… Olayda kalçası ve kolu kırılan kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.01.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 18:02
Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadın o anları anlattı

'de, dün öğle saatlerinde Çiğdem Cingi, isimli kadın annesiyle birlikte Acıbadem'e geldi. Aracını park eden Cingi fatura ödemeye giderken, annesi 85 yaşındaki Leyla Çetinkal araçta kaldı. Burada Leyla Çetinkal'ı fark etmeyen aracı kaldırmaya başladı. Araç kaldırılmaya başlandığı sırada kadın kapıyı açtı. Aşağıya düşen kadın yaralandı. Kalçasında ve kolunda kırıklar oluşan Leyla Çetinkal o anda yaşadıklarını anlattı.

Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadın o anları anlattı

"CAMA VURDUM ARABAYI ÇEKMESİNLER DİYE"

Çetinkal, "Arabada oturuyordum ben. Şöyle bir baktım yanaşmış arabanın yanına. Çekici arabayı çekecek dedim. Meğerse çekici atmış kemerini çekiyormuş arabayı. Ben cama vurdum çekmesin arabayı diye...

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Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadın o anları anlattı

Bir kafamı çevirdim baktım, arabayı cama kadar getirmiş. Ondan sonra o geldiği zaman ben kaydım aşağıya düştüm arabanın kapısından. Beni görmediler. Ben düştüm, kağıtçı görmüş...

Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadın o anları anlattı

Kağıtçı geldi çekti beni götürdü kenara çekti. Ondan sonra da insanlar geldi. Kolumda kalçamda kırık var, yarın ameliyat olacağım. Bir de benim yaşımdan dolayı benim ameliyatım tehlikeli. Çünkü kaval kemiğim kırılmış platin koyacaklar" dedi.

Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadın o anları anlattı

Yaşlı kadının düşme anı kameraya yansıdı. Görüntülerde yaklaşan çekicinin aracı kaldırmaya başlamasıyla birlikte arka sağ kapının açıldığı görülüyor. Arka camları filmli olan araçtan yaşlı kadın aşağıya düşüyor. Kadının yardımına ise çevredekiler koşuyor.

Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadın o anları anlattı

OLAY NASIL OLDU

Yaralanan Çetinkal'ın tedavisi devam ederken, kızı Çiğdem Cingi yaşanan olayla ilgili, "Faturaları ödemek için Acıbadem Caddesi üzerindeki ödeme merkezine gittim. Büfenin yanındaki cebe park ettim benden başka araç yoktu. Faturaları ödeyip çıkmam 2 dakikamı almadı, tam kapıdan çıkarken arabadan düştü çığlıkları duydum. Hemen oraya gittiğimde aracımın 2 metre yüksekte olduğunu ve annemin aşağıda kaldırımda yatarken gördüm. annemi görmemiş arabanın içinde fark etmemiş. Kontrol etmemiş.

Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadın o anları anlattı

Normalde araba içerisinde birisi varken çekilmezken, aracı çekmek istemiş hızlı bir şekilde. Annem arabanın camına vurduğunu söylüyor onları ikaz etmek için ama aracı kaldırmışlar. O sırada annem açılan kapıdan düşmüş. Annem yaşlı ve zayıf olduğu için çocuk düştüğünü zannetmişler o sırada aracı durdurmuşlar.

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