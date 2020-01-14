İstanbul'da çekiciden düşen yaşlı kadın hastanede konuştu!
İstanbul Kadıköy'de, dün öğle saatlerinde Çiğdem Cingi, isimli kadın annesiyle birlikte Acıbadem'e geldi. Aracını park eden Cingi fatura ödemeye giderken, annesi 85 yaşındaki Leyla Çetinkal araçta kaldı. Burada Leyla Çetinkal'ı fark etmeyen çekici aracı kaldırmaya başladı. Araç kaldırılmaya başlandığı sırada kadın kapıyı açtı. Aşağıya düşen kadın yaralandı. Kalçasında ve kolunda kırıklar oluşan Leyla Çetinkal o anda yaşadıklarını anlattı.
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