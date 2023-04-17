Haberler Yaşam KADİR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Türkçe-Arapça) | 2023 Kadir Gecesi Kadir Suresi nasıl okunur, fazileti nedir?

Giriş Tarihi: 17.04.2023 23:13 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 23:13

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi'nin bu gece idrak ediliyor olması sebebiyle Kadir Suresi araştırılmaya başladı. Bin aydan daha hayırlı olan bu kıymetli gece, ibadet ve dua ile geçiriliyor. Bu mübarek gecenin öneminin ve taşıdığı değerin vurgulandığı Kadir Suresi nasıl okunur sorusu gündemdeki yerini aldı. İnna Enzelna Suresi olarak da adlandırılan bu surede adını "leyletü'l-Kadr" kelimesinden almıştır. İşte, Kadir Gecesi Kadir Suresi okunuşu ve anlamı (Türkçe ve Arapça)…