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Haberler Yaşam KADİR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Türkçe-Arapça) | 2023 Kadir Gecesi Kadir Suresi nasıl okunur, fazileti nedir?
Giriş Tarihi: 17.04.2023 23:13 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 23:13

KADİR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Türkçe-Arapça) | 2023 Kadir Gecesi Kadir Suresi nasıl okunur, fazileti nedir?

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi'nin bu gece idrak ediliyor olması sebebiyle Kadir Suresi araştırılmaya başladı. Bin aydan daha hayırlı olan bu kıymetli gece, ibadet ve dua ile geçiriliyor. Bu mübarek gecenin öneminin ve taşıdığı değerin vurgulandığı Kadir Suresi nasıl okunur sorusu gündemdeki yerini aldı. İnna Enzelna Suresi olarak da adlandırılan bu surede adını "leyletü'l-Kadr" kelimesinden almıştır. İşte, Kadir Gecesi Kadir Suresi okunuşu ve anlamı (Türkçe ve Arapça)…

KADİR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI Türkçe-Arapça | 2023 Kadir Gecesi Kadir Suresi nasıl okunur, fazileti nedir?

Kadir Suresi okunuşu ve anlamı ile gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İslam alemi için oldukça mühim gün ve gecelerden biri olan Kadir Gecesi, 17 Nisan Pazartesi bu gece idrak ediliyor. Oruçlarını açan milyonlarca Müslüman Kadir Gecesi'ne özel ibadet ve dualarını gerçekleştiriyor. Kadir Gecesi Kadir Suresi nasıl okunur sorusu yanıt aramaya başladı. Mekke döneminde nazil olan bu sure, Kur'an-ı Kerim'in ne zaman indirildiğine ve bu zamanın özelliklerine dikkat çeker. İşte, Kadir Gecesi Kadir Suresi Türkçe anlamı ve Arapça okunuşu…

KADİR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI Türkçe-Arapça | 2023 Kadir Gecesi Kadir Suresi nasıl okunur, fazileti nedir?

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

-İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

-Ve ma edrake ma leyletülkadr

-Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

-Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

-Selamün hiye hatta matle'ılfecr

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KADİR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI Türkçe-Arapça | 2023 Kadir Gecesi Kadir Suresi nasıl okunur, fazileti nedir?

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

-Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

-Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

-Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

-Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

-O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

KADİR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI Türkçe-Arapça | 2023 Kadir Gecesi Kadir Suresi nasıl okunur, fazileti nedir?

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Kadir Suresi dinle! Kur'an-ı Kerim Kadir Suresi 'nin Arapça tecvidli okunuşu Türkçe anlamı! | Video

KADİR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI Türkçe-Arapça | 2023 Kadir Gecesi Kadir Suresi nasıl okunur, fazileti nedir?

KADİR SURESİ FAZİLETLERİ

Kadir Suresi fazileti hakkında tefsirlerde, "Kadr sûresini okuyan bir kimseye ramazanda oruç tutup Kadir gecesini ihyâ eden kişi kadar ecir verilir" meâlinde bir hadis rivayet edilmişse de (Zemahşerî, IV, 273; Beyzâvî, II, 611) bu rivayet sahih hadis kitaplarında yer almamaktadır.

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