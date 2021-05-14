Kafeler ne zaman açılacak? Tam kapanma sonrası kafe ve restoranlar açılacak mı?

Tam kapanma önümüzdeki hafta sona eriyor. Nisan ayı sonunda başlayan tam kapanma uygulaması Ramazan Bayramı'nda da devam ediyor. Kesintisiz sokağa çıkma yasağı şeklinde uygulanan tam kapanma, 17 Mayıs sabahı 05.00'te sona erecek ve devam etmesi beklenmiyor. Bu nedenle de "kafeler ne zaman açılacak" sorusu hem vatandaşlar hem de işletme sahipler tarafından araştırılıyor. Peki, son bilgilere göre, kafe ve restoranlar açılacak mı, ne zaman açılacak? Gelen son dakika haberine göre kafeler ve restoranların kısıtlama sonrası akıbeti...