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Haberler Yaşam Kafeler ne zaman açılacak? Tam kapanma sonrası kafe ve restoranlar açılacak mı?
Giriş Tarihi: 14.05.2021 16:09 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 17:06

Kafeler ne zaman açılacak? sonrası kafe ve restoranlar açılacak mı?

önümüzdeki hafta sona eriyor. Nisan ayı sonunda başlayan tam kapanma uygulaması Ramazan Bayramı'nda da devam ediyor. Kesintisiz sokağa çıkma yasağı şeklinde uygulanan tam kapanma, 17 Mayıs sabahı 05.00'te sona erecek ve devam etmesi beklenmiyor. Bu nedenle de "kafeler ne zaman açılacak" sorusu hem vatandaşlar hem de işletme sahipler tarafından araştırılıyor. Peki, son bilgilere göre, kafe ve restoranlar açılacak mı, ne zaman açılacak? Gelen son dakika haberine göre kafeler ve restoranların kısıtlama sonrası akıbeti...

Kafeler ne zaman açılacak? Tam kapanma sonrası kafe ve restoranlar açılacak mı?

Mayıs ayı başında başlayan uygulmasının bu hafta sonuna geliniyor. Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak ve Erdoğan, kademeli normalleşme kararlarını duyuracak. Kabine toplantısı yaklaşırken kademeli normalleşme ile ilgili öneriler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Vatandaşlar, normaleşme takviminin netleşmesiyle "kafeler ne zaman açılacak" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, Kabine Toplantısı tarihi ve kademeli normalleşme hakkında detaylar...

Kafeler ne zaman açılacak? Tam kapanma sonrası kafe ve restoranlar açılacak mı?

KABİNE 17 MAYIS'TA TOPLANIYOR

Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde 17 Mayıs günü toplanacka. Pazartesi günkü toplantının en önemli gündem maddesi hiç kuşkusuz sonrası normalleşme adımları olacak. Vaka sayıları hızla gerilerken, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 5 bin hedefinin yakalanıp yakalanamayacağı merakla bekleniyor. Ancak veriler bu hedefin yakalanacağının ipuçlarını veriyor.

KADEMELİ NORMALLEŞME DÖNEMİ BAŞLAYACAK

Tam kapanma sonrası her şeyin normale döneceğini bekleyenler yanılıyor. Vaka sayısının azalması sonrası tekrar bir patlama olmaması için kısıtlamalar kademeli olarak geavşetilecek. Kademeli normalleşme sırasında kafeler, restoranlar ve lokantalar için farklı formüller masaya yatırılacak.

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Kafeler ne zaman açılacak? Tam kapanma sonrası kafe ve restoranlar açılacak mı?

RESTORANLARA KAFELERE VE LOKANTALARA MÜŞTERİ SAYISI, DIŞ MEKAN VE SAAT AYARI GELİYOR

Kafe ve restoranlar koronavirüs kısıtlamalarından en fazla etkilenen işletmeler olarak biliniyor. Milyonlarca kişinin geçimini sağladığı alan ile ilgili adım atılacak. Bu işletmeler ilk olarak saat 20.00'ye kadar hizmet verecek. Öncelikle dış mekanların açılması gündemde. Açık alanlarda sosyal mesafe şartlarına uyarak yüzde 50 müşteri kapasitesi ile açılma olacak.

Kafeler ne zaman açılacak? Tam kapanma sonrası kafe ve restoranlar açılacak mı?

Dış mekanı olmayan kıraathane, lokal vb. yerlere ise kapılarının önüne masa sandalye atmaları konusunda esneklik gösterilecek.

Haziran ayı içinde vaka sayısına göre saat sınırlaması 22.00'ye kadar çıkarılacak. Temmuz ayından itibaren yine vaka durumuna göre 23.45'e kadar kafeler hizmet verecek.

Kafeler ne zaman açılacak? Tam kapanma sonrası kafe ve restoranlar açılacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SÜRECEK

Sokağa çıkma kısıtlaması da bir süre daha devam edecek. Akşam saat 19.00 olarak uygulanan kısıtlama daha önce olduğu gibi 21.00'e kadar esnetilecek. Kısıtlama Temmuz ayına kadar sürecek. Hafta sonu cumartesi ve pazar gününün kısıtlanması da gündemde. Ancak cumartesi gününün serbest bırakılması Pazar günü tam kısıtlama yapılmasının daha ağır bastığı belirtiliyor.

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