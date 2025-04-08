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Haberler Yaşam Kapıkule Sınır Kapısı’nda rüşvet operasyonu: 350 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı!
Giriş Tarihi: 08.04.2025 12:50 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 13:19

Kapıkule Sınır Kapısı’nda rüşvet operasyonu: 350 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet aldıkları iddia edilen gümrük muhafaza memurlarına yönelik operasyon başlatıldı. Rüşvet verdiği belirtilen 350 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılırken 38 gümrük memuru gözaltına alındı.

Ali Can ZERAY
Kapıkule Sınır Kapısı’nda rüşvet operasyonu: 350 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik takip çalışmasında, Kapıkule Sınır Kapısı'nda görev yapan bazı gümrük muhafaza memurlarının yurda giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları tespit edildi.

Kapıkule Sınır Kapısı’nda rüşvet operasyonu: 350 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Bunun üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Kapıkule Sınır Kapısı’nda rüşvet operasyonu: 350 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Soruşturma kapsamında, gümrük kapısındaki peronlara gizli kamera yerleştirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonu: 350 kişi hakkında yakalama kararı | Video

Kapıkule Sınır Kapısı’nda rüşvet operasyonu: 350 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Jandarma ekipleri kameralardan rüşvet aldıkları tespit edilen 38 gümrük muhafaza memurunun adreslerine, eş zamanlı operasyon gerçekleştirerek gözaltına aldı.

Kapıkule Sınır Kapısı’nda rüşvet operasyonu: 350 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerindeki aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 avro ve 89 bin 800 lira ele geçirildi.