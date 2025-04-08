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Kapıkule Sınır Kapısı’nda rüşvet operasyonu: 350 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı!
Giriş Tarihi: 08.04.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
13:19
Kapıkule Sınır Kapısı’nda rüşvet operasyonu: 350 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı!
Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet aldıkları iddia edilen gümrük muhafaza memurlarına yönelik operasyon başlatıldı. Rüşvet verdiği belirtilen 350 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılırken 38 gümrük memuru gözaltına alındı.