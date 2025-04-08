Video Yaşam Kapıkule Sınır Kapısı’nda rüşvet operasyonu: 350 kişi hakkında yakalama kararı | Video
Kapıkule Sınır Kapısı’nda rüşvet operasyonu: 350 kişi hakkında yakalama kararı | Video

Kapıkule Sınır Kapısı’nda rüşvet operasyonu: 350 kişi hakkında yakalama kararı | Video

08.04.2025 | 13:15

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet aldıkları iddia edilen gümrük muhafaza memurlarına yönelik operasyon başlatıldı. Rüşvet verdiği belirtilen 350 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılırken 38 gümrük memuru gözaltına alındı.

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