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Kargo uçağı gövde üzerine iniş yapmıştı: Faciayı kadın pilot önledi!
Giriş Tarihi: 09.05.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
14:26
Kargo uçağı gövde üzerine iniş yapmıştı: Faciayı kadın pilot önledi!
İstanbul Havalimanı'nda dün facia adeta teğet geçti. FEDEX şirketine ait kargo uçağı ön iniş takımlarının açılmaması üzerine gövde üzeri iniş gerçekleştirdi. Kadın kaptan pilot Robin Kay Carpenter ve yardımcı pilot Scott Lee Kadar'ın üstün çabası sayesinde yaşanabilecek facia önlendi.