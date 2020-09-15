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2021 - Kısa, Uzun En Komik Resimli Sözler

Gün içerisinde gülmemek mümkün mü? En ile en ciddi ortamları bile eğlenceli hâle getirmek mümkün. Bunun için de kısa, uzun komik sözler gerekiyor. Sosyal medyadan paylaşabileceğiniz ya da telefonunuza kaydederek arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz kısa, uzun en komik sözler bu başlık altında! İşte, 2021 en komik resimli sözler...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 10:51
Komik Sözler 2021 - Kısa, Uzun En Komik Resimli Sözler

En komik resimli sözler burada... Gülmek, insana yakışan en güzel davranışlardan birisidir. Bazen canımız sıkıldığında veya keyiflenmek istediğimizde ise gülmemizi kolaylaştıran resimli olabilmektedir. Bunun için de, en yeni ve resimli komik sözler gerekmektedir. Bu noktada, telefonunuza kaydedebileceğiniz ya da sosyal medyadan arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz kısa, uzun ve resimli komik sözleri bu başlık altında bulabilirsiniz.

EN KOMİK SÖZLER 2021

Aynı hatayı iki kez yapmam ben… En az 5–6 kez yaparım ki iyice emin olayım… Sağlamcı bir yapım var benim.

Hakimlik sınavını kazanamayıp ağlayan arkadaşıma "daha gözyaşlarına bile hakim olamıyorsun" dedim. Artık arkadaş değiliz.

Komik Sözler 2021 - Kısa, Uzun En Komik Resimli Sözler

Aşk bir pencere gibidir. Fazla açarsan havanı alırsın.

Nescafe bile üçü bir arada ben hala yalnızım.

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Komik Sözler 2021 - Kısa, Uzun En Komik Resimli Sözler

Anneme dünya rekorunu kırdım dedim, iyi yaptın sana da bir şey dayanmıyor dedi.

Yapılan araştırmalara göre; kadınların çoğu 30 yaşına kadar trip 30 yaşından sonra ise terlik atıyor.

Komik Sözler 2021 - Kısa, Uzun En Komik Resimli Sözler

Eskiden evlilik beşikte kertmeyle başlar ölünce biterdi. Şimdi elektrik alınca başlıyor, şarteller atınca bitiyor yalan mı?

İnsanı 2 şey ayakta tutar, biri sağ ayak, biri sol ayak. Gerisi hikaye…

Komik Sözler 2021 - Kısa, Uzun En Komik Resimli Sözler

Karısının çok konuştuğundan yakınan adama sormuşlar eşinizle ne zaman evlendiniz? Adam cevap vermiş çeneler çeneler önce.

Allah'ım çok paranın beni değiştirip değiştirmediğini öğrenmem için lütfen bana bir şans ver!

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