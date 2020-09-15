Komik Sözler 2021 - Kısa, Uzun En Komik Resimli Sözler

En komik resimli sözler burada... Gülmek, insana yakışan en güzel davranışlardan birisidir. Bazen canımız sıkıldığında veya keyiflenmek istediğimizde ise gülmemizi kolaylaştıran resimli komik sözler olabilmektedir. Bunun için de, en yeni ve resimli komik sözler gerekmektedir. Bu noktada, telefonunuza kaydedebileceğiniz ya da sosyal medyadan arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz kısa, uzun ve resimli komik sözleri bu başlık altında bulabilirsiniz.

EN KOMİK SÖZLER 2021

Aynı hatayı iki kez yapmam ben… En az 5–6 kez yaparım ki iyice emin olayım… Sağlamcı bir yapım var benim.

Hakimlik sınavını kazanamayıp ağlayan arkadaşıma "daha gözyaşlarına bile hakim olamıyorsun" dedim. Artık arkadaş değiliz.