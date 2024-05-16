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Kore Gazisine büyük sürpiz! Seul'den Konya'ya geldiler: Sarıldılar, ağladılar!
Giriş Tarihi: 16.05.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
11:38
Kore Gazisine büyük sürpiz! Seul'den Konya'ya geldiler: Sarıldılar, ağladılar!
Kore Savaşı'na katılan 94 yaşındaki gazi İhsan Damdam, Güney Kore'den Konya'ya gelen heyetin kendisine gösterdiği saygı ve sevgi karşısında büyük mutluluk yaşadı. Heyetin önünde saygıyla eğildiği Damdam, "Bana sarıldılar, ağladılar. 'Siz olmasaydınız biz olmazdık.' dediler. Dünyanın bir ucundan gelmişler, unutmamışlar" dedi.