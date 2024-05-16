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Haberler Yaşam Kore Gazisine büyük sürpiz! Seul'den Konya'ya geldiler: Sarıldılar, ağladılar!
Giriş Tarihi: 16.05.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 11:38

Kore Gazisine büyük sürpiz! Seul'den Konya'ya geldiler: Sarıldılar, ağladılar!

Kore Savaşı'na katılan 94 yaşındaki gazi İhsan Damdam, Güney Kore'den Konya'ya gelen heyetin kendisine gösterdiği saygı ve sevgi karşısında büyük mutluluk yaşadı. Heyetin önünde saygıyla eğildiği Damdam, "Bana sarıldılar, ağladılar. 'Siz olmasaydınız biz olmazdık.' dediler. Dünyanın bir ucundan gelmişler, unutmamışlar" dedi.

AA
Kore Gazisine büyük sürpiz! Seul’den Konya’ya geldiler: Sarıldılar, ağladılar!

Kore Savaşı'na katılan Konyalı gazi 94 yaşındaki İhsan Damdam, aradan geçen yıllara rağmen Koreliler tarafından hatırlanıyor olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyor.

Kore Gazisine büyük sürpiz! Seul’den Konya’ya geldiler: Sarıldılar, ağladılar!

Birleşmiş Milletlerin çağrısıyla 25 Temmuz 1950'de Bakanlar Kurulunun Güney Kore'ye kuvvet gönderme kararı doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilen askerler arasında yer alan Damdam, Seul'den Konya'ya gelen heyetle buluştu.

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Kore Gazisine büyük sürpiz! Seul’den Konya’ya geldiler: Sarıldılar, ağladılar!

Bir dizi ziyaret için kentte bulunan Güney Kore Seul Büyükşehir Konseyi Sağlık ve Refah Komitesi heyetiyle Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın daveti üzerine bir araya gelen Damdam, kendisine gösterilen saygıdan dolayı büyük mutluluk yaşadı.

Kore Gazisine büyük sürpiz! Seul’den Konya’ya geldiler: Sarıldılar, ağladılar!

Damdam'ın önünde saygıyla eğilen heyettekiler de duygu dolu anlar yaşadı.

"SİZ OLMASAYDINIZ BİZ OLMAZDIK' DEDİLER"

Gösterilen vefa ziyaretinde yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaşan Damdam, Kılca'nın davetiyle unutamayacağı bir gün yaşadığını söyledi.

Damdam, kafeteryada bir araya geldiği Korelileri görünce şaşırdığını belirterek, "Kadınlar Pazarında zeytin alacaktım. Telefon çaldı, 'Seni alacağız.' dediler. Seul'den gelmişler. Beni görünce hepsi kucakladı, elimi öptüler, sarıldılar. İyi insanlar, unutmadılar. En önemli tarafı bu. Bana sarıldılar, ağladılar. 'Siz olmasaydınız biz olmazdık.' dediler. Dünyanın bir ucundan gelmişler, unutmamışlar. Kore gazisi pek kalmadı, çoğu öldü." ifadesini kullandı.

Kore Gazisine büyük sürpiz! Seul’den Konya’ya geldiler: Sarıldılar, ağladılar!

"ONLARIN SAYGI GÖSTERİSİ BÖYLEDİR"

Heyetin önünde eğildiğinde duygulandığını anlatan Damdam, "Onların saygı gösterisi böyledir. 20 sene önce davet üzerine Kore'ye gitmiştim. Her şey değişmiş, kalkınmışlar. Her sene Kore'den gelirlerdi. İki yıldır gelmiyorlardı. Görünce duygulandım." dedi.

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