Kuzenini silahla vurarak öldürmüştü! O görüntüler ortaya çıktı: Defalarca kurşun yağdırdı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi 2383 Sokak'taki apart otelin kafesinde 25 Kasım'da meydana gelen olayda yabancı uyruklu Imad Almograbi ile akrabası olan Doğan Duman, aralarındaki husumeti sonlandırmak için bir araya gelmiş, çıkan kavgada Imad Almograbi tabancayla Doğan Duman'a ateş etmişti.