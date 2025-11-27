Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kuzenini silahla vurarak öldürmüştü! O görüntüler ortaya çıktı: Defalarca kurşun yağdırdı
Giriş Tarihi: 27.11.2025 19:02

Kuzenini silahla vurarak öldürmüştü! O görüntüler ortaya çıktı: Defalarca kurşun yağdırdı

Antalya'da bir kişi, aralarındaki husumeti sonlandırmak için buluştuğu kuzenine kurşun yağdırdı. Kan donduran olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde zanlının, şarjör bitene kadar ateş ettiği, ardından yanından ayrılıp tekrar geri dönerek yerde hareketsiz şekilde yatan kuzenine tekrar defalarca ateş ettiği görüldü.

İHA
Kuzenini silahla vurarak öldürmüştü! O görüntüler ortaya çıktı: Defalarca kurşun yağdırdı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi 2383 Sokak'taki apart otelin kafesinde 25 Kasım'da meydana gelen olayda yabancı uyruklu Imad Almograbi ile akrabası olan Doğan Duman, aralarındaki husumeti sonlandırmak için bir araya gelmiş, çıkan kavgada Imad Almograbi tabancayla Doğan Duman'a ateş etmişti.

Kuzenini silahla vurarak öldürmüştü! O görüntüler ortaya çıktı: Defalarca kurşun yağdırdı

Vücuduna çok sayıda merminin isabet ettiği yabancı uyruklu Doğan Duman hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 07 CAH 724 plakalı otomobille kaçan Imad Almograbi ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Göktürk Caddesi üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuzenini silahla vurarak öldürmüştü! O görüntüler ortaya çıktı: Defalarca kurşun yağdırdı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri gözaltına alınan Almograbi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kuzenini silahla vurarak öldürmüştü! O görüntüler ortaya çıktı: Defalarca kurşun yağdırdı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olay yerinde 22 boş kovanın bulunduğu olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kuzenini silahla vurarak öldürmüştü! O görüntüler ortaya çıktı: Defalarca kurşun yağdırdı

Görüntülerde; kafeden çıkan Doğan Duman'a kuzeni Imad Almograbi'in arkasından şarjör bitene kadar ateş ettiği, ardından yanından ayrılıp tekrar geri dönerek yerde hareketsiz şekilde yatan kuzenine tekrar defalarca ateş ettiği görüldü.

Kuzenini silahla vurarak öldürmüştü! O görüntüler ortaya çıktı: Defalarca kurşun yağdırdı
Kuzenini silahla vurarak öldürmüştü! O görüntüler ortaya çıktı: Defalarca kurşun yağdırdı
Kuzenini silahla vurarak öldürmüştü! O görüntüler ortaya çıktı: Defalarca kurşun yağdırdı
Kuzenini silahla vurarak öldürmüştü! O görüntüler ortaya çıktı: Defalarca kurşun yağdırdı