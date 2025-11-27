Haberler
Kuzenini silahla vurarak öldürmüştü! O görüntüler ortaya çıktı: Defalarca kurşun yağdırdı
Giriş Tarihi: 27.11.2025 19:02
Antalya'da bir kişi, aralarındaki husumeti sonlandırmak için buluştuğu kuzenine kurşun yağdırdı. Kan donduran olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde zanlının, şarjör bitene kadar ateş ettiği, ardından yanından ayrılıp tekrar geri dönerek yerde hareketsiz şekilde yatan kuzenine tekrar defalarca ateş ettiği görüldü.