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Manavgat adeta küllerinden doğdu! Devlet 3 yılda yeniden inşa etti
Giriş Tarihi: 29.07.2024 06:25
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
06:28
Manavgat adeta küllerinden doğdu! Devlet 3 yılda yeniden inşa etti
28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve 10 gün süren tarihi Manavgat yangını, bölgede ağır tahribata yol açmıştı. Büyük felaketin 3. yıl dönümünde, bölgedeki son duruma ilişkin bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ağır hasar gören 911 konutun 788'inin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini duyurdu.