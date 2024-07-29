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Haberler Yaşam Manavgat adeta küllerinden doğdu! Devlet 3 yılda yeniden inşa etti
Giriş Tarihi: 29.07.2024 06:25 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 06:28

Manavgat adeta küllerinden doğdu! Devlet 3 yılda yeniden inşa etti

28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve 10 gün süren tarihi Manavgat yangını, bölgede ağır tahribata yol açmıştı. Büyük felaketin 3. yıl dönümünde, bölgedeki son duruma ilişkin bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ağır hasar gören 911 konutun 788'inin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini duyurdu.

MURATHAN YILDIRIM
Manavgat adeta küllerinden doğdu! Devlet 3 yılda yeniden inşa etti

Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen trajik olay 21 farklı noktaya yayılmış ve 10 günlük büyük mücadelenin ardından kontrol altına alınabilmişti.

Manavgat adeta küllerinden doğdu! Devlet 3 yılda yeniden inşa etti

7 kişinin hayatını kaybettiği ve 911 konutun ağır hasar gördüğü büyük felaket sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla vakit kaybetmeden harekete geçilmiş ve bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar başlatılmıştı.

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Manavgat adeta küllerinden doğdu! Devlet 3 yılda yeniden inşa etti

MANAVGAT İLMEK İLMEK İŞLENDİ

Manavgat yangınının yıl dönümünde, bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri paylaşan Bakan Kurum, hak sahiplerine teslim edilen 788 konutun yanı sıra 4 köy konağı, 1 şadırvan ve 1 caminin de hizmete açıldığını duyurdu.

Manavgat adeta küllerinden doğdu! Devlet 3 yılda yeniden inşa etti

Bunun yanı sıra Kalemler Mahallesi'nde yangın sonrası hasar gören bir engelli okulunun da tadilatı tamamlandı.

Manavgat adeta küllerinden doğdu! Devlet 3 yılda yeniden inşa etti

İller Bankası, altyapı ve üstyapı çalışmalarını gerçekleştirdi. İçme suyu hatları çekildi, elektrik direkleri yenilendi. 525 ahırın da tamamlanarak yeniden bölgeye kazandırıldığı belirtildi.

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