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Giriş Tarihi: 02.03.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 11:07

Marmara Bölgesi için 'çift deprem' uyarısı! 'Kahramanmaraş depremi gibi olabilir...'

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şamil Şen, Marmara Bölgesi'nin fermuar tipi fay hatlarına sahip olduğunu belirterek, beklenen Marmara depreminde 'çift deprem' olabileceğini söyledi. İşte haberin ayrıntıları...

DHA
Marmara Bölgesi için ’çift deprem’ uyarısı! ’Kahramanmaraş depremi gibi olabilir...’

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından birçok kent etkilenmişti. Doğu Anadolu fayı hakkında konuşan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 'dan Prof. Dr. Şamil Şen, ABD'de bulunan San Andreas ve Garlock fermuar tipi fay hattının Elbistan fermuar tipi fay hattı ile benzerlik gösterdiğini söyledi.

Marmara Bölgesi için ’çift deprem’ uyarısı! ’Kahramanmaraş depremi gibi olabilir...’

ABD'li bilim insanlarının bu iki fay hakkında çalışma yürüttüğüne değinen Şen, Marmara'nın da fermuar tipi fay hatlarına sahip olduğuna dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Şen, fermuar tipi fay sistemini Türkiye'de ilk defa kendisinin gündeme getirdiğini söyledi.

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Marmara Bölgesi için ’çift deprem’ uyarısı! ’Kahramanmaraş depremi gibi olabilir...’

"MARMARA'DA, SON DEPREMLER GİBİ ÇİFT DEPREM OLABİLİR"

Prof. Dr. Şamil Şen, "Doğa Anadolu fayı ile San Andreas fayının 3 boyutlu gerilme dağılımını burada görüyoruz. Görüldüğü üzere iki fay simetri şekli gibi gözüküyor. Bizim fayımız sol yönlü, San Andreas fayı sağ yönlü. Fermuarın açık kısmı ve kapalı kısmı şeklinde birbirine iki fay benzemektedir. Marmara'da değişik kollar bulunuyor. İzmit'ten gelen Kuzey Anadolu fayı Marmara denizi içirişinde kollara ayrılıyor.

Marmara Bölgesi için ’çift deprem’ uyarısı! ’Kahramanmaraş depremi gibi olabilir...’

"ÇİFTLİ DEPREM OLABİLİR"

Fermuar şekline benzemektedir. Dolasıyla burada da çiftli deprem, yani son depremlerimiz gibi olabilir. ABD'de bu konuda tartışmalar var. Türkiye'de bu şekilde deprem oldu. Bizde de çiftli deprem olabilir tartışmaları var. Buradan söylemek istediğim, biz fayın mekanizmasını bilirsek hem gelecekte olacak depremleri, artçı depremleri ve buradan elde ettiğimiz verilerle dünyanın herhangi bir yerinde olan depremi modelleyebiliriz.

Marmara Bölgesi için ’çift deprem’ uyarısı! ’Kahramanmaraş depremi gibi olabilir...’

Modeller çerçevesinde hasar azaltmasına yönelik çalışmalar yapılabilir. Bu modeli şuana kadar öneren olmadı. Ben o bölgelerde çalıştığım için her iki coğrafyayı bildiğimden dolayı, böyle bir modelin işlediğini ileri sürüyorum. Umarım bundan sonra bunu duyan meslektaşlarımız hayata geçirir. Amerikalılar bunu biliyorlar, fermuar fay modeli 2016'da bir dergide çıktı. 2018'de Tibet'teki makalede çıktı" şeklinde konuştu.

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