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Marmara Bölgesi için 'çift deprem' uyarısı! 'Kahramanmaraş depremi gibi olabilir...'
Giriş Tarihi: 02.03.2023 10:36
Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
11:07
Marmara Bölgesi için 'çift deprem' uyarısı! 'Kahramanmaraş depremi gibi olabilir...'
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şamil Şen, Marmara Bölgesi'nin fermuar tipi fay hatlarına sahip olduğunu belirterek, beklenen Marmara depreminde 'çift deprem' olabileceğini söyledi. İşte haberin ayrıntıları...