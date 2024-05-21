Mehmed Fetihler Sultanı 12. bölüm tıkla izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı Yeni Bölüm izle ekranı!

MEHMED: FETİHLER SULTANI 12.BÖLÜM ÖZET

Mehmed'in ateşlemek için geldiği top infilak eder, ortalık can pazarına döner. Mehmed hızla bölgeden uzaklaştırılır, ancak bu Mehmed'in yaşayacağı hüsranlardan sadece biridir. Hisara yapılan baskın ve Mara'nın kaçırılması Mehmed'i umutsuzluğa itmiştir. Mehmed bu cendereden nasıl çıkacaktır? Mehmed ihanet edenden de gaflete düşenden de hesabını soracaktır.