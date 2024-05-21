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Mehmed: Fetihler Sultanı 13. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 21.05.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
22:56
TRT 1 'in dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 13. Bölüm fragmanı ile gündemde. Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Seçkin Özdemir ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide, son bölüm izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilirken, yeni bölüm fragmanı da merak edildi. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı 12. Bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, detaylar!