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Giriş Tarihi: 08.07.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 08:13

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ || Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak, erken yatar mı?

Memur ve emeklilerin Temmuz-Aralık dönemi için enflasyon farkları belli oldu. Haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte zam oranı ortaya çıktı. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 19.31 oranında zam alacakken, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24.73 oranında zam farkı alacak. Memurlar her ayın 15'inde maaşlarını alıyorlar. O nedenle temmuz ayında 14 günlük bir fark olacak. Peki, Memur maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları erken yatar mı? İşte detaylar...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ || Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak, erken yatar mı?

Milyonlarca emekli ve memurun yeni dönem zamlı maaşları belli oldu. 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 24,73 memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapıldı. Her ayın 15'inde maaşlarını alan memırlar temmuz ayında 14 günlük bir fark olacak. Bu noktada Temmuz ayı zam oranlarıyla beraber gözler maaş farkı ödeme tarihine çevrildi. Peki Memur maaş farkı ne zaman yatacak, Temmuz'da verilecek mi? İşte emekli ve memur maaşı ödeme bilgileri…

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ || Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak, erken yatar mı?

2024 HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; Enflasyon haziran ayında aylık bazda yüzde 1,64 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 71,60'a yükseldi.

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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ || Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak, erken yatar mı?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin zam tablosu da netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre altı aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Böylece emeklilerin alacağı zam yüzde 24,73 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zammı da yüzde 19,30 olarak hesaplandı.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ || Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak, erken yatar mı?

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?
Zamlı memur maaşlarının bu ay yatırılması bekleniyor. Normalde 15'inde ödenen memur maaşları bu ay 15 Temmuz resmi tatile denk gelmesinden dolayı 12 Temmuz Cuma gününden yatırılması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ || Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak, erken yatar mı?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Milyonlarca memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 19.31 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Temmuz-15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlediği için Temmuz ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.

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