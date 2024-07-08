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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ || Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak, erken yatar mı?
Giriş Tarihi: 08.07.2024 08:01
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
08:13
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ || Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak, erken yatar mı?
Memur ve emeklilerin Temmuz-Aralık dönemi için enflasyon farkları belli oldu. Haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte zam oranı ortaya çıktı. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 19.31 oranında zam alacakken, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24.73 oranında zam farkı alacak. Memurlar her ayın 15'inde maaşlarını alıyorlar. O nedenle temmuz ayında 14 günlük bir fark olacak. Peki, Memur maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları erken yatar mı? İşte detaylar...