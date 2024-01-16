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MERSİN SON DAKİKA: Katliam gibi kaza! Mersin’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Giriş Tarihi: 16.01.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
07:36
MERSİN SON DAKİKA: Katliam gibi kaza! Mersin’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika haberleri: Mersin'in Aydıncık ilçesinde bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da olay yerine giderek kaza ile ilgili görevlilerden bilgi aldı.