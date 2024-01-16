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Haberler Yaşam MERSİN SON DAKİKA: Katliam gibi kaza! Mersin’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Giriş Tarihi: 16.01.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 07:36

MERSİN SON DAKİKA: Katliam gibi kaza! Mersin’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberleri: Mersin'in Aydıncık ilçesinde bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da olay yerine giderek kaza ile ilgili görevlilerden bilgi aldı.

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MERSİN SON DAKİKA: Katliam gibi kaza! Mersin’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, Dikmenler Mardin Seyahat firmasına ait Hüseyin T. yönetimindeki 47 NA 767 plakalı yolcu otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrildi.

MERSİN SON DAKİKA: Katliam gibi kaza! Mersin’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

9 ÖLÜ, 30 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

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MERSİN SON DAKİKA: Katliam gibi kaza! Mersin’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydıncık, Anamur ve Silifke'deki hastanelere kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

MERSİN SON DAKİKA: Katliam gibi kaza! Mersin’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaza dolayısıyla itfaiye ve karayolları ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

MERSİN SON DAKİKA: Katliam gibi kaza! Mersin’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

VALİ PEHLİVAN, KAZAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Öte yandan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Aydıncık ilçesinde meydana gelen otobüs kazasının yaşandığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

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