Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sıcaklıklar düşüyor!

22 KENTE TURUNCU VE SARI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın ilk günü için 3 turuncu, 19 sarı uyarı yaptı. Sağanak yağışların hafta boyu devam edeceği belirtilirken "Yağışların Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğleden sonra İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın batısında kuvvetli (21-50 kg/m²), Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale'nin güneydoğusu ile Muğla'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.