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Haberler Yaşam Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sıcaklıklar düşüyor!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 17:15

Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sıcaklıklar düşüyor!

Türkiye, haftanın ilk gününe sağanakla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise kritik uyarıyı yaptı. İstanbul dahil 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapan Meteoroloji uzmanları, sel ve su baskınlarına karşı uyardı. İstanbul'da hafta boyu sağanak yağışların devam edeceği belirtilirken fırtına uyarısı da yapıldı. Doğu için de çığ alarmı vardı.

Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sıcaklıklar düşüyor!

Türkiye'nin doğusu karla mücadele ederken batısı geçtiğimiz hafta boyunca bahardan kalma günler yaşadı. Ancak yeni hafta sağanak yağışla başladı. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisi artıran sağanak nedeniyle trafik durma noktasına gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü kritik uyarıyı yaptı.

Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sıcaklıklar düşüyor!

22 KENTE TURUNCU VE SARI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın ilk günü için 3 turuncu, 19 sarı uyarı yaptı. Sağanak yağışların hafta boyu devam edeceği belirtilirken "Yağışların Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğleden sonra İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın batısında kuvvetli (21-50 kg/m²), Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale'nin güneydoğusu ile Muğla'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

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Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sıcaklıklar düşüyor!

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sıcaklıklar düşüyor!

FIRTINA SERT ESECEK: 80 KM'Yİ AŞACAK!

Meteoroloji sağanakla birlikte fırtına uyarısı da yaptı. Açıklamada "Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sıcaklıklar düşüyor!

Rüzgarın Marmara'da da etkili olacağını belirten Meteoroloji uzmanları "Rüzgarın; Marmara, Ege ile Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklamasını yaptı.

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