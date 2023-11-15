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Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! 11 derece birden düşecek! İstanbul Bursa Kocaeli Sakarya ve Yalova'da sel alarmı!
Giriş Tarihi: 15.11.2023 15:38
Güncelleme Tarihi: 15.11.2023
15:41
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; sıcaklıklar bu hafta 11 derece birden düşecek. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da bu gece sağanak yağış olacak. Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyinde de yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor…