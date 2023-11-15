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Haberler Yaşam Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! 11 derece birden düşecek! İstanbul Bursa Kocaeli Sakarya ve Yalova'da sel alarmı!
Giriş Tarihi: 15.11.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 15:41

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! 11 derece birden düşecek! İstanbul Bursa Kocaeli Sakarya ve Yalova'da sel alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; sıcaklıklar bu hafta 11 derece birden düşecek. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da bu gece sağanak yağış olacak. Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyinde de yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor…

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Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! 11 derece birden düşecek! İstanbul Bursa Kocaeli Sakarya ve Yalova’da sel alarmı!

Meteoroloji'de hava durumu uyarısı yaptı. Bu hafta içi Marmara'da sıcaklıkların 11 derece birden düşeceği vurgulandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da gece saatlerinden itibaren görülecek sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! 11 derece birden düşecek! İstanbul Bursa Kocaeli Sakarya ve Yalova’da sel alarmı!

İstanbul Valiliği de akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.

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Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! 11 derece birden düşecek! İstanbul Bursa Kocaeli Sakarya ve Yalova’da sel alarmı!

BU GECE VE YARIN YAĞIŞ VAR
Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'da görülecek sağanağın, bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) gece ve yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! 11 derece birden düşecek! İstanbul Bursa Kocaeli Sakarya ve Yalova’da sel alarmı!

MARMARA İÇİN SEL UYARISI
Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! 11 derece birden düşecek! İstanbul Bursa Kocaeli Sakarya ve Yalova’da sel alarmı!

Öte yandan Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyinde yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların yerel kuvvetli; Giresun'un doğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise kuvvetli olması bekleniyor.

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