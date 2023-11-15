Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! 11 derece birden düşecek! İstanbul Bursa Kocaeli Sakarya ve Yalova’da sel alarmı!

Meteoroloji'de hava durumu uyarısı yaptı. Bu hafta içi Marmara'da sıcaklıkların 11 derece birden düşeceği vurgulandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da gece saatlerinden itibaren görülecek sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.