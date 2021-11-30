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Haberler Yaşam Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: 30 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 30.11.2021 13:49 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 13:51

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: 30 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Yurdun birçok kesiminde etkili olan yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar bugün de İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam ediyor. Hava koşulları, vatandaşlara gün içerisinde zor anlar yaşatırken "30 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu nasıl olacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Eğitim ve ulaşım gibi birçok alanda aksamalar yaşanıyor. Buna göre; 30 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu nasıl olacak, lodos ne zaman bitecek? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahminleri ile tüm detaylar...

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: 30 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir’de hava durumu nasıl olacak?

Yurdun birçok kesiminde etkili olan yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar bugün de İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam ediyor. Hava koşulları, vatandaşlara gün içerisinde zor anlar yaşatırken "30 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu nasıl olacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Eğitim ve ulaşım gibi birçok alanda aksamalar yaşanıyor. Buna göre; 30 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu nasıl olacak, lodos ne zaman bitecek? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahminleri ile tüm detaylar...

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: 30 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir’de hava durumu nasıl olacak?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden kuvvetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü üzerinden yaptığı açıklamada Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda rüzgarın Marmara'da batı ve kuzeybatı kesimlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Öte yandan "30 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu nasıl olacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahminleri ve detaylar...

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Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: 30 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir’de hava durumu nasıl olacak?

GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Kütahya ve Bilecik çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz ile Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Sivas, Erzincan, Tunceli çevreleri, Malatya'nın batısı ve Kayseri'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: 30 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir’de hava durumu nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, öğle saatlerinden sonra Marmara'da batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100km/sa), Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: 30 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir’de hava durumu nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz ile Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Sivas, Erzincan, Tunceli çevreleri, Malatya'nın batısı, Kayseri'nin doğu ilçelerinin yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın Marmara'da batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100km/sa), Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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