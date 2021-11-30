Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: 30 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir’de hava durumu nasıl olacak?

Yurdun birçok kesiminde etkili olan yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar bugün de İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam ediyor. Hava koşulları, vatandaşlara gün içerisinde zor anlar yaşatırken "30 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu nasıl olacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Eğitim ve ulaşım gibi birçok alanda aksamalar yaşanıyor. Buna göre; 30 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu nasıl olacak, lodos ne zaman bitecek? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahminleri ile tüm detaylar...