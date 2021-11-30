Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: 30 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir’de hava durumu nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz ile Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Sivas, Erzincan, Tunceli çevreleri, Malatya'nın batısı, Kayseri'nin doğu ilçelerinin yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın Marmara'da batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100km/sa), Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.