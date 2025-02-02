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Minibüs şoförleri yarıştı! Hamile kadın kabusu yaşadı! "'Stres yüzünden doğuracağım"
Giriş Tarihi: 02.02.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
11:18
Minibüs şoförleri yarıştı! Hamile kadın kabusu yaşadı! "'Stres yüzünden doğuracağım"
Duyanları hayrete düşüren olay Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre yarışan iki minibüsün birinde bulunan hamile yolcu kabusu yaşadı. Yolcu minibüsten inerken, bir başka müşteri ise şoförleri kayda alıp tepki gösterdi. Polis tarafından gözaltına alınan iki şoföre, rekor ceza uygulandı. Çalışma ruhsatları askıya alınıp araçları trafikten menedildi. O anlar kamerada...