Minibüs şoförleri yarıştı! Hamile kadın kabusu yaşadı! "'Stres yüzünden doğuracağım"

Yapılan incelemeler sonucunda 34 M 3527 plakalı minibüsün şoförünün Ramazan K. (35), diğer yarıştığı 34 M 1395 plakalı minibüs şoförünün ise Doğukan E. (40) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan iki şoförün ifadesi alınarak 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlemleri yapıldı.