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Giriş Tarihi: 02.02.2025 10:46 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 11:18

Minibüs şoförleri yarıştı! Hamile kadın kabusu yaşadı! "'Stres yüzünden doğuracağım"

Duyanları hayrete düşüren olay Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre yarışan iki minibüsün birinde bulunan hamile yolcu kabusu yaşadı. Yolcu minibüsten inerken, bir başka müşteri ise şoförleri kayda alıp tepki gösterdi. Polis tarafından gözaltına alınan iki şoföre, rekor ceza uygulandı. Çalışma ruhsatları askıya alınıp araçları trafikten menedildi. O anlar kamerada...

DHA
Minibüs şoförleri yarıştı! Hamile kadın kabusu yaşadı! ’Stres yüzünden doğuracağım

Olay, dün öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede karşılaşan iki minibüs şoförü, birbirleriyle yarışmaya başladı.

Minibüs şoförleri yarıştı! Hamile kadın kabusu yaşadı! ’Stres yüzünden doğuracağım

Kırmızı ışıkta geçtiği ve yaya geçidince durmadıkları öne sürülen iki şoför, trafiği tehlikeye düşürdü. O sırada minibüslerin birinde olan hamile yolcu,

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Minibüs şoförleri yarıştı! Hamile kadın kabusu yaşadı! ’Stres yüzünden doğuracağım

iddiaya göre "Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım" diyerek inmek istedi. Korkuyla minibüsten inen kadın ağlarken, bir başka yolcu ise şoförleri kayda alıp tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Minibüs şoförleri yarıştı; hamile yolcu 'stres yüzünden doğuracağım' diyerek indi | Video

Minibüs şoförleri yarıştı! Hamile kadın kabusu yaşadı! ’Stres yüzünden doğuracağım

YARIŞAN ŞOFÖRLER YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden minibüslerin plakalarını tespit etti.

Minibüs şoförleri yarıştı! Hamile kadın kabusu yaşadı! ’Stres yüzünden doğuracağım

Yapılan incelemeler sonucunda 34 M 3527 plakalı minibüsün şoförünün Ramazan K. (35), diğer yarıştığı 34 M 1395 plakalı minibüs şoförünün ise Doğukan E. (40) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan iki şoförün ifadesi alınarak 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlemleri yapıldı.

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