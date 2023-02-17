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Haberler Yaşam Miraç Kandili dualarla idrak edildi: Eller semaya depremzedeler için yükseldi
Giriş Tarihi: 17.02.2023 22:53 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 23:06

Miraç Kandili dualarla idrak edildi: Eller semaya depremzedeler için yükseldi

Miraç Kandili, tüm Türkiye'de dualarla idrak edilirken depremde hayatını kaybeden vatandaşlar da unutulmadı. Bu mübarek geceyi idrak etmenin sevinciyle birlikte, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremde vefat eden vatandaşların üzüntüsünü de yaşayan İslam alemi, ellerini semaya açarak, hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet diledi. Deprem bölgesindeki vatandaşlar ise Miraç Kandili'ni çadır kentlerde kurulan çadır mescitlerde idrak etti.

Miraç Kandili dualarla idrak edildi: Eller semaya depremzedeler için yükseldi

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılmasının 3'üncü senesinde Miraç Kandili'ni idrak etmek için gelen vatandaşlar, ibadet edip dualar etti

Miraç Kandili dualarla idrak edildi: Eller semaya depremzedeler için yükseldi

Miraç Kandili sebebiyle birçok vatandaş Ayasofya Camii'ne akın etti. Bu yıl açılışının 3'üncü yılında akşam ezanıyla birlikte Ayasofya'ya gelen vatandaşlar yatsı namazına kadar Kur'an-ı Kerim okuyup, dualar etti. Ayasofya Camii'nin avlusunda ise bazı vakıf temsilcileri camiye gelen vatandaşlara helva ve lokum dağıttı.

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Miraç Kandili dualarla idrak edildi: Eller semaya depremzedeler için yükseldi

Hazreti Muhammed'in Miraca yükseldiği gece ve Ramazan ayının habercisi olan Miraç Kandili bütün camilerde idrak edildi. Miraç Kandil'ini Eyüp Sultan Camii'nde eda etmek isteyen birçok vatandaş akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başladı. Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar avluya serilen hasırların üzerinde namaz kılıp dua etti.

Miraç Kandili dualarla idrak edildi: Eller semaya depremzedeler için yükseldi

Camilere akın eden vatandaşlar "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybeden, yaralanan ve evsiz kalan binlerce kişi için de dua etti. Eyüpsultan Belediyesi hem Miraç Kandili, hem de depremde hayatını kaybedenler için kavurmalı pilav ve helva dağıttı. Helva ve pilav almak isteyen vatandaşlar Eyüp Sultan Camii çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Miraç Kandili dualarla idrak edildi: Eller semaya depremzedeler için yükseldi

Akşam ezanından itibaren camilere gelen vatandaşlar, namaz kıldı. Camilerde, hem kandil dolayısıyla hem de depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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