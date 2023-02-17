Miraç Kandili dualarla idrak edildi: Eller semaya depremzedeler için yükseldi

Camilere akın eden vatandaşlar "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybeden, yaralanan ve evsiz kalan binlerce kişi için de dua etti. Eyüpsultan Belediyesi hem Miraç Kandili, hem de depremde hayatını kaybedenler için kavurmalı pilav ve helva dağıttı. Helva ve pilav almak isteyen vatandaşlar Eyüp Sultan Camii çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu.