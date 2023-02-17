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Miraç Kandili dualarla idrak edildi: Eller semaya depremzedeler için yükseldi
Giriş Tarihi: 17.02.2023 22:53
Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
23:06
Miraç Kandili dualarla idrak edildi: Eller semaya depremzedeler için yükseldi
Miraç Kandili, tüm Türkiye'de dualarla idrak edilirken depremde hayatını kaybeden vatandaşlar da unutulmadı. Bu mübarek geceyi idrak etmenin sevinciyle birlikte, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremde vefat eden vatandaşların üzüntüsünü de yaşayan İslam alemi, ellerini semaya açarak, hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet diledi. Deprem bölgesindeki vatandaşlar ise Miraç Kandili'ni çadır kentlerde kurulan çadır mescitlerde idrak etti.