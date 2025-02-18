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Model Kübra Küçük ezandan rahatsız oldu: Sus artık sus
Giriş Tarihi: 18.02.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
09:20
Model Kübra Küçük ezandan rahatsız oldu: Sus artık sus
Model Kübra Küçük ezan okunurken çektiği videoda 'Sus artık sus' ifadesini kullandı. Sonra da bu videoyu Instagram hesabında 'Ulan 2 dakika siesta yapacağım yeter ya yeter' notuyla paylaştı. Gelen tepkiler üzerine ise videoyu hemen silip bir açıklama yaptı. Ancak sözlerine bir kez daha tepki yağdı: Sen ezana saydır sonra ben inançlı bir insanım de biz de yedik…