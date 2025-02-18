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Haberler Yaşam Model Kübra Küçük ezandan rahatsız oldu: Sus artık sus
Giriş Tarihi: 18.02.2025 15:15 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:20

Model Kübra Küçük ezandan rahatsız oldu: Sus artık sus

Model Kübra Küçük ezan okunurken çektiği videoda 'Sus artık sus' ifadesini kullandı. Sonra da bu videoyu Instagram hesabında 'Ulan 2 dakika siesta yapacağım yeter ya yeter' notuyla paylaştı. Gelen tepkiler üzerine ise videoyu hemen silip bir açıklama yaptı. Ancak sözlerine bir kez daha tepki yağdı: Sen ezana saydır sonra ben inançlı bir insanım de biz de yedik…

Model Kübra Küçük ezandan rahatsız oldu: Sus artık sus

Model Kübra Küçük, ezan sesinden rahatsız oldu... İddialara Küçük, ezan okunurken bir video çekti ve 'Sus artık sus' ifadelerini kullandı. Ardından çektiği videoyu Instagram hesabının hikaye kısmında 'Ulan 2 dakika siesta yapacağım yeter ya yeter' notuyla paylaştı. Ancak bu paylaşımdan kısa bir süre sonra Kübra Küçük'e tepki mesajları yağdı.

Eski model Kübra Küçük'ten ezana saygısızlık | Video

Model Kübra Küçük ezandan rahatsız oldu: Sus artık sus

Küçük, bu durumu sosyal medyada haberleştiren bir magazin hesabına ise yaptığı terbiyesizlikten pişmanlık duyduğunu belirten bir mesaj attı.

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Model Kübra Küçük ezandan rahatsız oldu: Sus artık sus

KÜBRA KÜÇÜK: SİLEBİLİR MİSİN?
O mesajda ise "Haklısınız benim migrenim var evim stüdyo atölyem aynı zamanda ve kediler var uyutmadılar o baş ağrısıyla anlık attım ben de inançlı birisiyim ezana hocaya değildi sesimi dinleyince bana da çok kötü geldi o yüzden herkes farklı haklı tabii doğal olarak. Senden rica ediyorum silebilir misin yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermek istemiyorum" ifadeleri vardı.

Model Kübra Küçük ezandan rahatsız oldu: Sus artık sus

KÜÇÜK'E TEPKİ YAĞDI: BULUNDUĞU TOPLUMA SAYGISI YOK!
Küçük'ün bu açıklamasına da sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. İşte yorumlardan bazıları:

-Benim de migrenim var ama hiç ezanı sebep görmedim.

-İnandık mı hiç bu açıklamaya hayırrrr.

Model Kübra Küçük ezandan rahatsız oldu: Sus artık sus

-Sen ezana saydır sonra ben inançlı bir insanım de biz de yedik…

-Kimse ses çıkartmasaydı atar mıydı acaba bu mesajı…

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