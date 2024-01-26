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Motokurye ile baldızını öldürmüştü: İtirafları kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 26.01.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
17:01
Motokurye ile baldızını öldürmüştü: İtirafları kan dondurdu!
Müge Anlı'da ortaya çıkan vahşette yeni gelişmeler yaşandı. Canlı yayına katılan Zeynel Boyacı, 1 aydır aranan motokurye Ali Diken'i öldürüp gömdüğünü anlattı. Gözaltına alınıp Antalya'ya götürülen cani, "Baldızım Zeynep Ece Aksay'ı da öldürüp aynı yere gömdüm" ifadelerini kullandı. Yapılan kazı çalışması sonrası iki cesede ulaşıldı. Zeynel Boyacı, Ali Diken ile baldızı Zeynep Ece Aksay'ı nasıl ve neden öldürdüğünü de anlattı. Boyacı'nın 3. cinayetten ise vazgeçtiği ortaya çıktı. İşte kan donduran olayın yeni detayları