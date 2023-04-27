Müge Anlı ağzı açık izledi: Terazi erkeğiyim kibar olamam!

'YEMEĞE GİDECEKSEN YOLUN ORADA'

Eşi Güler Hanım'ın ardından konuşan Serdar Bey, 'Yemeğe gideceksen yolun orada. Ben dünden beri poğaça, simitle duruyorum. Sen otelde kaldın. Yemekten sonra ne olacak, yine dayak yine cinayet' diye konuştu.