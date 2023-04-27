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Müge Anlı ağzı açık izledi: Terazi erkeğiyim kibar olamam!
Giriş Tarihi: 27.04.2023 12:20
Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
12:23
Müge Anlı ağzı açık izledi: Terazi erkeğiyim kibar olamam!
Balıkesir'de yaşayan Güler Kahraman, 1 yıldır kayıp olan, 30 yıllık eşi Serdar Kahraman'ı (48), bulmak için geçtiğimiz gün Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çağrıda bulunmuştu. Yayının ardından bulunan Serdar Kahraman, dün stüdyoda canlı yayına katıldı. Bugünkü programa da katılan çift, stüdyoda yine ortalığı karıştırdı. Serdar Bey'in, "Terazi erkeğiyim hiç kibar değilim. Onu istemiyorum" sözlerine Müge Anlı şaştı kaldı. İşte haberin ayrıntıları...