Müge Anlı bugün var mı? Müge Anlı ne zaman başlayacak?

20 ŞUBAT PAZARTESİ SAAT 10.00

Müge Anlı, paylaşımında 'Ekip arkadaşlarımızın bir kısmı sahada depremzedelerimizin yaralarına merhem olmaya çalışırken, bir kısmı bölgeden gelen acil ihtiyaçları karşılamak üzere köprü vazifesi görüyor. Perşembe günü başlaycak yayınımızı, devam eden enkaz çalışmaları ve yaşanan derin acılarımız nedeniyle pazartesi gününe ertelediğimizi duyurmak isterim. Gelen yardım ve ihtiyaç taleplerini karşılamak için biz yine ekran arkasında işimizin başındayız. 20 Şubat Pazartesi saat 10.00'da buluşmak üzere.' ifadelerine yer verdi.