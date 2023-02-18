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Haberler Yaşam Müge Anlı bugün var mı? Müge Anlı ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 18.02.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 08:55

Müge Anlı bugün var mı? Müge Anlı ne zaman başlayacak?

10 ilde ağır yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok dizi ve televizyon programı da yayınlarına ara verdi. Hafta içi her gün, ATV ekranlarından canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı da bu programlardan biri. Birçok izleyici tarafından programın ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Müge Anlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu soru işaretlerini giderdi. Programın devam edeceği tarihi açıkladı, işte Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başlaycağı o tarih...

SABAH İNTERNET
Müge Anlı bugün var mı? Müge Anlı ne zaman başlayacak?

Kahramanmaraş merkezli 'Asrın Felaketinin' ardından birçok dizi ve televizyon programı da yayınlarına ara vermişti.

Müge Anlı bugün var mı? Müge Anlı ne zaman başlayacak?

Bazı dizi ve programlar yayınlanmaya başlarken, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının da ne zaman başlaycağı merak konusu olmuştu.

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Müge Anlı bugün var mı? Müge Anlı ne zaman başlayacak?

Hafta içi her gün, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan programın ne zaman başlayacağı belli oldu.

Müge Anlı bugün var mı? Müge Anlı ne zaman başlayacak?

Müge Anlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda programın devam edeceği tarihi bizzat duyurdu.

Müge Anlı bugün var mı? Müge Anlı ne zaman başlayacak?

20 ŞUBAT PAZARTESİ SAAT 10.00

Müge Anlı, paylaşımında 'Ekip arkadaşlarımızın bir kısmı sahada depremzedelerimizin yaralarına merhem olmaya çalışırken, bir kısmı bölgeden gelen acil ihtiyaçları karşılamak üzere köprü vazifesi görüyor. Perşembe günü başlaycak yayınımızı, devam eden enkaz çalışmaları ve yaşanan derin acılarımız nedeniyle pazartesi gününe ertelediğimizi duyurmak isterim. Gelen yardım ve ihtiyaç taleplerini karşılamak için biz yine ekran arkasında işimizin başındayız. 20 Şubat Pazartesi saat 10.00'da buluşmak üzere.' ifadelerine yer verdi.

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