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Müge Anlı bugün var mı? Müge Anlı ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 18.02.2023 17:00
Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
08:55
Müge Anlı bugün var mı? Müge Anlı ne zaman başlayacak?
10 ilde ağır yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok dizi ve televizyon programı da yayınlarına ara verdi. Hafta içi her gün, ATV ekranlarından canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı da bu programlardan biri. Birçok izleyici tarafından programın ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Müge Anlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu soru işaretlerini giderdi. Programın devam edeceği tarihi açıkladı, işte Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başlaycağı o tarih...