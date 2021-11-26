Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 26 Kasım 2021 Müge Anlı yeni bölüm tek parça ve kesintisiz izle!

Müge Anlı canlı izle ekranı, milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarında saat 10:00'da ekrana gelen reyting rekortmeni program, internetten ATV canlı yayın ekranı ile anlık olarak izlenebiliyor. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programın son bölümlerinde bağ evinde öldürülen Hüseyin Yüksel cinayetinin detayları, Adem Ocaklı'yla ilgili gelişmeler ve sevgilisi tarafından dolandırılan Safiye Hanım'ın mücadelesi gündeme geliyor. 26 Kasım 2021 Müge Anlı yeni bölüm tek parça ve kesintisiz izle!