Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 26 Kasım 2021 Müge Anlı yeni bölüm tek parça ve kesintisiz izle!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şiddet mağduru kadın sayısı her yıl artıyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele günü...

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili beraat kararına itiraz.

Müge Anlı, yeniden yargılanan ve beraat eden kişiler için itiraz edildiğini, ailenin avukatının yeniden yargılama talep ettiğini ve Leyla'nın o denli uzağa gidemeyeceğini vurguladığını aktardı. Leyla'nın davasında 7 sanıktan sadece Leyla'nın amcasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını, delil yetersizliği nedeni ile tahliye edildiğini, 7 sanıktan kimsenin ceza almadığı, Leyla'nın avukatının buna itiraz ettiği belirtildi. Ailenin avukatının, Leyla'nın o kadar uzağa gidemeyeceğini dile getirip 12 gün Leyla'nın aç susuz bırakıldığını söylediği aktarıldı. Leyla'nın avukatı konuştu. Erdoğan Bey, bölge mahkemesinin itiraz etmesine şaşırdıklarını, şimdi de başka çelişkinin ortaya çıktığını, yerel mahkemenin üst mahkemeye itiraz ettiğini, usul açısından da sıkıntı olduğunu vurguladı.