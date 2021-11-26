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Haberler Yaşam Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 26 Kasım 2021 Müge Anlı yeni bölüm tek parça ve kesintisiz izle!
Giriş Tarihi: 26.11.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 09:36

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 26 Kasım 2021 Müge Anlı yeni bölüm tek parça ve kesintisiz izle!

Müge Anlı canlı izle ekranı, milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarında saat 10:00'da ekrana gelen reyting rekortmeni program, internetten ATV canlı yayın ekranı ile anlık olarak izlenebiliyor. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programın son bölümlerinde bağ evinde öldürülen Hüseyin Yüksel cinayetinin detayları, Adem Ocaklı'yla ilgili gelişmeler ve sevgilisi tarafından dolandırılan Safiye Hanım'ın mücadelesi gündeme geliyor. 26 Kasım 2021 Müge Anlı yeni bölüm tek parça ve kesintisiz izle!

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 26 Kasım 2021 Müge Anlı yeni bölüm tek parça ve kesintisiz izle!

Hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programı, haftanın son yayınında milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Yayını televizyonla eş zamanlı olarak internetten takip etmek isteyenler, ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı canlı izle ekranı üzerinden programa ulaşıyor. Cinayetlerin faillerinin ortaya çıkarıldığı, kayıp ve bilinmezlerin aydınlatıldığı programı anlık takip etmek için ATV canlı izle ekranı! 26 Kasım 2021 Müge Anlı yeni bölüm tek parça ve kesintisiz izle!

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 26 Kasım 2021 Müge Anlı yeni bölüm tek parça ve kesintisiz izle!

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

İşte, 23 Kasım 2021 bugünkü Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm canlı izle ekranı!

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Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 26 Kasım 2021 Müge Anlı yeni bölüm tek parça ve kesintisiz izle!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şiddet mağduru kadın sayısı her yıl artıyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele günü...

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili beraat kararına itiraz.

Müge Anlı, yeniden yargılanan ve beraat eden kişiler için itiraz edildiğini, ailenin avukatının yeniden yargılama talep ettiğini ve Leyla'nın o denli uzağa gidemeyeceğini vurguladığını aktardı. Leyla'nın davasında 7 sanıktan sadece Leyla'nın amcasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını, delil yetersizliği nedeni ile tahliye edildiğini, 7 sanıktan kimsenin ceza almadığı, Leyla'nın avukatının buna itiraz ettiği belirtildi. Ailenin avukatının, Leyla'nın o kadar uzağa gidemeyeceğini dile getirip 12 gün Leyla'nın aç susuz bırakıldığını söylediği aktarıldı. Leyla'nın avukatı konuştu. Erdoğan Bey, bölge mahkemesinin itiraz etmesine şaşırdıklarını, şimdi de başka çelişkinin ortaya çıktığını, yerel mahkemenin üst mahkemeye itiraz ettiğini, usul açısından da sıkıntı olduğunu vurguladı.

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 26 Kasım 2021 Müge Anlı yeni bölüm tek parça ve kesintisiz izle!

17 yaş büyük sevgilisinin iki evini sattı. Cüneyt Demiral canlı yayında...

Cüneyt Bey, Safiye Hanım'ın özel numaradan kendisini aradığını dile getirince Safiye Hanım asla ben eşimle mutsuzum, benimle görüş diye mesaj falan atmadığını savundu. Safiye Hanım, Cüneyt Bey'in kendi evini satana kadar yanında olduğunu, sonra gittiğini söyledi. Cüneyt Bey, Safiye Hanım'ın iş yerinde başkaları ile mesajlaştığını iddia etti.

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