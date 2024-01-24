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Haberler Yaşam Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Ali Diken'i öldürdüğünü itiraf etti: Kadın meselesi yüzünden...
Giriş Tarihi: 24.01.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 13:30

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Ali Diken'i öldürdüğünü itiraf etti: Kadın meselesi yüzünden...

Türkiye, Müge Anlı'nın canlı yayında açıkladığı cinayet itirafıyla sarsıldı. Antalya'da yaşayan ve 36 gündür kayıp olan Ali Diken, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil ise Diken'in en yakın arkadaşıydı. İşte kan donduran cinayetin detayları…

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Ali Diken’i öldürdüğünü itiraf etti: Kadın meselesi yüzünden...

Korkunç olay 20 Aralık'ta Ankara'da yaşandı. Mide ameliyatı sonrası 52 kilo veren motokurye 32 yaşındaki Ali Diken, tam da evlilik hazırlığı yaptığı sırada kayıplara karıştı.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Ali Diken’i öldürdüğünü itiraf etti: Kadın meselesi yüzünden...

Son olarak akaryakıt istasyonunda görüldüğü öğrenilen Ali Diken'in arkadaşlarıyla görüştükten sonra haber alınamaması, ailenin endişesini arttırdı. Bunun üzerine genç adamın ailesi, evlatlarının bulunması için atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çaldı.

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Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Ali Diken’i öldürdüğünü itiraf etti: Kadın meselesi yüzünden...

KADIN MESELESİ YÜZÜNDEN…

Yapılan araştırmalara göre Ali Diken'i son gören kişi, Zeynel Boyacı isimli arkadaşıydı. Canlı yayına katılan Zeynel Boyacı, arkadaşının kaybolduğundan bile haberinin olmadığını anlattı.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Ali Diken cinayetinde kan donduran itiraf: "Döverek öldürdüm!" | Video

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Ali Diken’i öldürdüğünü itiraf etti: Kadın meselesi yüzünden...

Konuşmaları ve şüpheli tavırlarıyla dikkat çeken Boyacı'yla ilgili dikkat çeken ihbarlar gelmeye başladı. Öyle ki Boyacı'nın Ali Diken'le kaybolmadan bir gün önce buluştuğu ve bir kadın meselesi hakkında konuştuğu iddiası ortaya atıldı.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Ali Diken’i öldürdüğünü itiraf etti: Kadın meselesi yüzünden...

"DÖVDÜM SONRA DA GÖMDÜM!"

Endişeli halleriyle şüphe çeken Boyacı canlı yayınının ardından yurt dışına kaçmak istediği sırada ekipler düğmeye bastı. Polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan Zeynel Boyacı, kan donduran cinayeti anlattı.

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