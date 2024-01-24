Haberler
Yaşam
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Ali Diken'i öldürdüğünü itiraf etti: Kadın meselesi yüzünden...
Giriş Tarihi: 24.01.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
13:30
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Ali Diken'i öldürdüğünü itiraf etti: Kadın meselesi yüzünden...
Türkiye, Müge Anlı'nın canlı yayında açıkladığı cinayet itirafıyla sarsıldı. Antalya'da yaşayan ve 36 gündür kayıp olan Ali Diken, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil ise Diken'in en yakın arkadaşıydı. İşte kan donduran cinayetin detayları…