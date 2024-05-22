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Haberler Yaşam Müge Anlı şoke oldu: İstihbaratçı sandığı sevgilisi üfürükçü çıktı! Ablasının kömürlüğünde…
Giriş Tarihi: 22.05.2024 12:40 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 12:40

Müge Anlı şoke oldu: İstihbaratçı sandığı sevgilisi üfürükçü çıktı! Ablasının kömürlüğünde…

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Ayten Hanım, evlilik vaadiyle dolandırıldığını anlattı. Ayten Hanım'a kendisini istihbaratçı olarak tanıtan Yaşar ise üfürükçü çıktı. Mağdur kadın, "Yaşar ablasının kömürlüğünde saklanıyor. Beraber büyücülük yapıyorlardı" iddiasını ortaya attı. Canlı yayında yaşananlar milyonları şaşkına uğrattı. İşte olayın detayları

Müge Anlı şoke oldu: İstihbaratçı sandığı sevgilisi üfürükçü çıktı! Ablasının kömürlüğünde…

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine çok ilginç bir olay yaşandı. Programa katılan 56 yaşındaki Ayten Akyol, evlilik vaadiyle dolandırıldığını anlattı.

Müge Anlı şoke oldu: İstihbaratçı sandığı sevgilisi üfürükçü çıktı! Ablasının kömürlüğünde…

DERDİNİ MÜGE ANLI'YA ANLATTI...
İddialara göre, çağın vebası kanser ile mücadele eden Ayten Hanım, ablasının tanıştırdığı Yaşar Bey'e gönlünü kaptırdı.

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Müge Anlı şoke oldu: İstihbaratçı sandığı sevgilisi üfürükçü çıktı! Ablasının kömürlüğünde…

'MR'A GİRDİĞİMDE ÇIKARTTIĞIM ALTINI DA ÇALDI'
3 milyon TL değerindeki evini ve tüm birikimini de Yaşar Bey'e kaptıran Ayten Akyol, "Yaşar kendisini MİT'çi olarak tanıttı.

Müge Anlı şoke oldu: İstihbaratçı sandığı sevgilisi üfürükçü çıktı! Ablasının kömürlüğünde…

Beni evlilik vaadiyle kandırdı. MR'a girdiğimde çıkarttığım altını da çaldı" ifadelerini kullandı. Ayten Hanım ayrıca, Yaşar'ın çantasından kartlarını alıp internet bankacığı ile paralarını kendi hesabına yolladığını da anlattı.

Müge Anlı şoke oldu: İstihbaratçı sandığı sevgilisi üfürükçü çıktı! Ablasının kömürlüğünde…

YAŞAR ÜFÜRÜKÇÜLÜK YAPIYORMUŞ
İddiaların odağındaki ismi arayan Müge Anlı ise bugünkü canlı yayında Yaşar'ın aslında üfürükçülük yaptığını açıkladı.

Müge Anlı'da ilginç olay: İstihbaratçı sandığı sevgilisi üfürükçü çıktı! | Video

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