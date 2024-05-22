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Müge Anlı şoke oldu: İstihbaratçı sandığı sevgilisi üfürükçü çıktı! Ablasının kömürlüğünde…
Giriş Tarihi: 22.05.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
12:40
Müge Anlı şoke oldu: İstihbaratçı sandığı sevgilisi üfürükçü çıktı! Ablasının kömürlüğünde…
Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Ayten Hanım, evlilik vaadiyle dolandırıldığını anlattı. Ayten Hanım'a kendisini istihbaratçı olarak tanıtan Yaşar ise üfürükçü çıktı. Mağdur kadın, "Yaşar ablasının kömürlüğünde saklanıyor. Beraber büyücülük yapıyorlardı" iddiasını ortaya attı. Canlı yayında yaşananlar milyonları şaşkına uğrattı. İşte olayın detayları