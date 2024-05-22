Müge Anlı’da ilginç olay: İstihbaratçı sandığı sevgilisi üfürükçü çıktı! | Video

Müge Anlı'ya dolandırıldığı kişiden parasını almak için katılan Ayten Akyol, duydukları karşısında şok oldu. Müge Anlı Ayten Akyol'a kendisini istihbaratçı diye tanıtan Yaşar Bey'in üfürükçü olduğunu açıkladı.