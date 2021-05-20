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Haberler Yaşam Müge Anlı’da Aşk-ı Memnu’yu aratmayan olay! İhanetin başrolleri Müge Anlı canlı yayınında: Amca, yeğen, gelin…
Giriş Tarihi: 20.05.2021 13:26 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 13:44

’da Aşk-ı Memnu’yu aratmayan olay! İhanetin başrolleri Müge Anlı canlı yayınında: Amca, yeğen, gelin…

'da yaşanan olay Aşk-ı Memnu dizisini aratmadı. Seda Aksu, eşinin amcası Emir Aksu ile el ele verip evden kaçmıştı. İhanetin başrolleri bugün canlı yayında kapıştı. İşte milyonları şaşkına çeviren olayın detayları

Müge Anlı’da Aşk-ı Memnu’yu aratmayan olay! İhanetin başrolleri Müge Anlı canlı yayınında: Amca, yeğen, gelin…

Ömer Mercan ile Arzu Mercan, 6 Mayıs'ta Ankara Mamak'ta kaybolan 40 yaşındaki evlatları Seda Aksu'yu aramak için 'ya katıldı.

Müge Anlı’da Aşk-ı Memnu’yu aratmayan olay! İhanetin başrolleri Müge Anlı canlı yayınında: Amca, yeğen, gelin…

Eşi Hayati Aksu'nun amcası Emir Aksu ile kaçtığı iddia edilen Seda Hanım, iki hafta sonra 'da bulundu.

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Müge Anlı’da Aşk-ı Memnu’yu aratmayan olay! İhanetin başrolleri Müge Anlı canlı yayınında: Amca, yeğen, gelin…

İhanetin tarafları bugün canlı yayında yüzleşti. Yeğeninin eşiyle kaçan Emir Aksu gözyaşları içinde, Seda hamileyim, dediği için kaçtık dedi.

Müge Anlı’da Aşk-ı Memnu’yu aratmayan olay! İhanetin başrolleri Müge Anlı canlı yayınında: Amca, yeğen, gelin…

"Seda beni kandırdı, eşinden kurtulmak için beni kullandı" açıklamasında bulunan şahsa araştırmacı gazeteci , amca değil sen "sözde amcasın" diyerek tepki gösterdi.

Müge Anlı’da Aşk-ı Memnu’yu aratmayan olay! İhanetin başrolleri Müge Anlı canlı yayınında: Amca, yeğen, gelin…

Evliliğini noktalama kararı alan Emir Aksu'nun eşi Gülüş Aksu, 3 çocuğunu da göstermeyeceğini söyleyerek, kimse yaşattığını yaşatmadan ölmesin diyerek veryansın etti.

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