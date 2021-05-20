Müge Anlı’da Aşk-ı Memnu’yu aratmayan olay! İhanetin başrolleri Müge Anlı canlı yayınında: Amca, yeğen, gelin…

Ömer Mercan ile Arzu Mercan, 6 Mayıs'ta Ankara Mamak'ta kaybolan 40 yaşındaki evlatları Seda Aksu'yu aramak için Müge Anlı'ya katıldı. Eşi Hayati Aksu'nun amcası Emir Aksu ile kaçtığı iddia edilen Seda Hanım, iki hafta sonra Müge Anlı'da bulundu. İhanetin tarafları bugün canlı yayında yüzleşti. Yeğeninin eşiyle kaçan Emir Aksu gözyaşları içinde, Seda hamileyim, dediği için kaçtık dedi. 'Seda beni kandırdı, eşinden kurtulmak için beni kullandı' açıklamasında bulunan şahsa araştırmacı gazeteci Müge Anlı, amca değil sen 'sözde amcasın' diyerek tepki gösterdi. Evliliğini noktalama kararı alan Emir Aksu'nun eşi Gülüş Aksu, 3 çocuğunu da göstermeyeceğini söyleyerek, kimse yaşattığını yaşatmadan ölmesin diyerek veryansın etti. Seda Aksu'nun rızasıyla kaçtıklarını ileri süren Emir Bey, Seda'yı seviyorum, ifadelerini kullandı. Müge Anlı, Aşk-ı Memnu dizisini hatırlattı ve hala da izlediğini, o konuların gerçek hayatta da yaşandığını dile getirdi. 25 yıllık hayat arkadaşını ve 16 yaşındaki oğlunu geride bırakıp giden Seda Aksu röportajda: 'Zorla kaçırıldım!' iddiasında bulundu. Denizli'de bulunan Seda Hanım, kendimi öldürürüm şeklinde tehdit edildiğini öne sürdü. 'Kocamı da özledim çocuğumu da' sözleriyle şaşkınlık yaratan Seda Hanım, 'Emir'in sesine bile tahammülüm yoktu. 10 senedir beni seviyormuş, kendini de rezil etti, beni de rezil etti. Şikayetçiyim. Müge Abla iyi ki beni buldunuz...' sözlerini sarf etti. Seda Hanım eşi Hayati Bey ile barışmak istedi. 'Eşimi çok seviyorum beni affet, Gülüş sen de benim kardeşimsin!'