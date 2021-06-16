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Haberler Yaşam Müge Anlı'da Bahtiyar Akçay cinayeti çözüldü! Kızı ve kardeşi vahşeti yerinde gördü
Giriş Tarihi: 16.06.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 11:14

'da cinayeti çözüldü! Kızı ve kardeşi vahşeti yerinde gördü

'da akibeti araştırılan 'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! 3 kişi gözaltına alınırken, talihsiz adamın kızı ve kardeşi Akçay'ın öldürüldüğü fabriye gitti. İşte korkunç olayın ayrıntıları...

Müge Anlı'da Bahtiyar Akçay cinayeti çözüldü! Kızı ve kardeşi vahşeti yerinde gördü

'dan ikinci el araba satın almak için 'a gelen 'ın cansız bedenine ulaşıldı. 19 gündür kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki talihsiz adamın cesedi, arkadaşı 'ün müdür olarak çalıştığı 'daki halı fabrikasında bulundu.

Müge Anlı'da Bahtiyar Akçay cinayeti çözüldü! Kızı ve kardeşi vahşeti yerinde gördü

Çuvalın içine konularak fabrikadaki atıkların geçtiği kuyuya atılan cesedin üstüne beton atıldığı ortaya çıktı.

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Müge Anlı'da Bahtiyar Akçay cinayeti çözüldü! Kızı ve kardeşi vahşeti yerinde gördü

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince fabrikaya yapılan baskında olayla ilgili 'le birlikte üç kişi daha gözaltına alındı.

Müge Anlı'da Bahtiyar Akçay cinayeti çözüldü! Kızı ve kardeşi vahşeti yerinde gördü

Zorlu bir çalışmanın ardından Akçay'ın cesedine ulaşan polis, fabrika bahçesindeki arama çalışmalarına devam ediyor.

Müge Anlı'da Bahtiyar Akçay cinayeti çözüldü! Kızı ve kardeşi vahşeti yerinde gördü

Arama çalışmalarının, 2007 yılında aynı fabrikaya girdikten sonra bir daha haber alınamayan Adnan Bulut ile ilgili olduğu öne sürüldü.

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