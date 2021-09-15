Müge Anlı’da günlerce aranmıştı! Cesedi bulunan Ahmet Çetin’in son görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi: İstanbul'da kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in ailesi Müge Anlı'dan yardım istedi. Aradan geçen 6 günün ardından genç adamın cesedi, Boğaz'da bulundu. Acı haberle yıkılan ailesinin feryatları yürek dağladı. Çetin'in gözaltına alınan arkadaşı ise olay günü birlikte alkol aldıklarını, Ahmet'in denize atladığını gördüğünü ancak korktuğu için ailesine söylemediğini belirtti. Alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan, Ahmet Çetin'in kaybolmasına ilişkin olayda yeni bir gelişme yaşandı. Boğaz'da cesedi bulunan genç adamın son görüntüleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar..