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Haberler Yaşam Müge Anlı'da ilginç anlar! Diz çöktü yalvardı: Yuvana dön papağanım...
Giriş Tarihi: 29.11.2022 15:56 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 16:36

Müge Anlı'da ilginç anlar! Diz çöktü yalvardı: Yuvana dön papağanım...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında birbirinden ilginç konular ele alınmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümünde Hayrettin Çetin, 25 Kasım'da ekmek teknesiyle ortadan kaybolan 35 yıllık eşi Havva Çetin ve kızı Esra'nın eve dönmeleri için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Stüdyoya gelen aile bireyleri yaşadıklarını anlatırken, Hayrettin Çetin "Sana bilezikler aldım, yuvana dön papağanım..." diyerek eşine gözyaşları içinde diz çöküp yalvardı. İşte o anlar...

Müge Anlı’da ilginç anlar! Diz çöktü yalvardı: Yuvana dön papağanım...

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, hafta içi her gün atv ekranlarında canlı yayınla izleyiciyle buluşuyor.

Müge Anlı’da ilginç anlar! Diz çöktü yalvardı: Yuvana dön papağanım...

Hayrettin Çetin, 25 Kasım'da ekmek teknesiyle ortadan kaybolan 35 yıllık eşi Havva Çetin ve kızı Esra'nın eve dönmeleri için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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Müge Anlı’da ilginç anlar! Diz çöktü yalvardı: Yuvana dön papağanım...

Yaşlı adamın, ayrıldığı eşi Emine Hanım ve kızının da anlatacakları vardı.

Müge Anlı’da ilginç anlar! Diz çöktü yalvardı: Yuvana dön papağanım...

Şiddet gördüklerini ve zor günler geçirdiklerini iddia eden aile bireyleri stüdyoya geldi ve yaşadıklarını anlattı.

Müge Anlı’da ilginç anlar! Diz çöktü yalvardı: Yuvana dön papağanım...

Yaşlı adamın ise tek derdi, kendisini terk eden eşi Havva Hanım'ın eve geri dönmesiydi. Papağanım diye sevilen Havva Çetin de stüdyodaydı.

Müge Anlı'da ilginç anlar! Diz çöktü, yalvardı: "Sana bilezikler aldım, yuvana dön papağanım…" | Video

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