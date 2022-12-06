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Haberler Yaşam Müge Anlı’da inanılmaz olay: 70’lik ihtiyar 18 yaşındaki kızımı tılsımla kandırıp kaçırdı!
Giriş Tarihi: 06.12.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 14:06

Müge Anlı’da inanılmaz olay: 70’lik ihtiyar 18 yaşındaki kızımı tılsımla kandırıp kaçırdı!

Müge Anlı ile Tatlısert'e katılan Mehmet Ataş, 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş'ın 70 yaşındaki Kahraman isimli kişiye kaçtığını söyledi. "70'lik ihtiyar, tılsım yaparak kızımı kandırıp kaçırdı" diyen gözü yaşlı babanın sözleri milyonları şoke etti…

Müge Anlı’da inanılmaz olay: 70’lik ihtiyar 18 yaşındaki kızımı tılsımla kandırıp kaçırdı!

Müge Anlı'da inanılmaz bir olay daha yaşandı… Gaziantep'te oturan Mehmet Ataş, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş'ın kaçırıldığını anlattı.

Müge Anlı’da inanılmaz olay: 70’lik ihtiyar 18 yaşındaki kızımı tılsımla kandırıp kaçırdı!

Ataş, "18 yaşındaki kızımı 70 yaşındaki Kahraman isimli ihtiyar kaçırdı. Kızımı tılsım yaparak kandırdı. Kızım kaçtıktan sonra evin her yerinde tılsımlar bulduk.

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Müge Anlı’da inanılmaz olay: 70’lik ihtiyar 18 yaşındaki kızımı tılsımla kandırıp kaçırdı!

Bu adam evli ve 6 çocuk babası. Adamın yanında olduğunu biliyoruz fotoğraflar var. Kızıma ev ve dükkan açmış.

Müge Anlı’da inanılmaz olay: 70’lik ihtiyar 18 yaşındaki kızımı tılsımla kandırıp kaçırdı!

Bu adam önce eşimi kandırmıştı. Güya annem bana tılsım yapmış. 'Tılsımı bozdum para getir' diyerek eşimden 10 bin lira almış.

Müge Anlı’da inanılmaz olay: 70’lik ihtiyar 18 yaşındaki kızımı tılsımla kandırıp kaçırdı!

Eşim halen kendisine inanıyor. Kızıma şantaj yaparak elinde tutuyor" diyerek yardım çağrısı yaptı.

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