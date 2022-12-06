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Müge Anlı’da inanılmaz olay: 70’lik ihtiyar 18 yaşındaki kızımı tılsımla kandırıp kaçırdı!
Giriş Tarihi: 06.12.2022 14:00
Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
14:06
Müge Anlı’da inanılmaz olay: 70’lik ihtiyar 18 yaşındaki kızımı tılsımla kandırıp kaçırdı!
Müge Anlı ile Tatlısert'e katılan Mehmet Ataş, 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş'ın 70 yaşındaki Kahraman isimli kişiye kaçtığını söyledi. "70'lik ihtiyar, tılsım yaparak kızımı kandırıp kaçırdı" diyen gözü yaşlı babanın sözleri milyonları şoke etti…