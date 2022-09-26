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Haberler Yaşam DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2022 || e-Devlet ile 900-2500 TL Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 26.09.2022 20:44 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 20:45

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2022 || e-Devlet ile 900-2500 TL Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Doğalgaz desteği ile ilgili müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada doğalgaz yardımının artırıldığını bildirdi. Bu son dakika gelişmesinin ardından '' Doğalgaz desteği ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatıyor?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere, devlet tarafından verilen bu tüketim desteğinden kış aylarında artan faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar faydalanabiliyor. Peki, Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte, e-Devlet ile Doğalgaz desteği başvuru ekranı ve son gelişmeler…

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2022 || e-Devlet ile 900-2500 TL Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Doğalgaz desteği fatura yardımı başvuruları, e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem doğalgaz yardımı hakkında müjdeli haberi verdi. Başkan Erdoğan, hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında artırdıklarını söyledi. Peki, Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte, e-Devlet ile 900-2500 TL Doğalgaz desteği başvuru ekranı ve detaylar…

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2022 || e-Devlet ile 900-2500 TL Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

SON DAKİKA: DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada müjdeleri peş peşe sıraladı. Brir müjdeli haber de doğalgaz desteği fatura yardımı için geldi.

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DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2022 || e-Devlet ile 900-2500 TL Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Biz sosyal destekleri sadece yoksullara değil hak ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza verildiği anlayışla sistemi sürekli geliştiriyoruz. Bu kapsamda doğalgaz tüketim desteğidir. Şubat ayından itibaren başvuruları alınmaya başlayan bu desteğin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmıştık.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2022 || e-Devlet ile 900-2500 TL Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracıları da doğalgaz desteğine aldık. Hane bayşı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde arttırdık.

Kronik hastası, yaşam destek cihazı bulunan hanelere yüzde 5 ilave edilecektir. 3 milyar liralık doğalgaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda, kışta sıcak bir yuvaya kavuşturmakta kararlıyız.''

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2022 || e-Devlet ile 900-2500 TL Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Doğalgaz tüketim desteği için geçen sene belirlenen şartlar ve nereden başvurulacağı bilgisi hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şu açıklamalarda bulunmuştu. Bu yılda bu şartların geçerli olacağı öngörülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;

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