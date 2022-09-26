DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2022 || e-Devlet ile 900-2500 TL Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Doğalgaz desteği ile ilgili müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada doğalgaz yardımının artırıldığını bildirdi. Bu son dakika gelişmesinin ardından '' Doğalgaz desteği ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatıyor?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere, devlet tarafından verilen bu tüketim desteğinden kış aylarında artan faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar faydalanabiliyor. Peki, Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte, e-Devlet ile Doğalgaz desteği başvuru ekranı ve son gelişmeler…