MÜTHİŞ FİYARLAR! Tarım Kredi aktüel katalog 11-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, ekmeklik, kitaplık...

Tarım Kredi Kooperatif Market, Şubat ayına özel büyük indirim kampanyasıyla alışveriş tutkunlarını sevindiriyor! 11-19 Şubat tarihleri arasında deterjan, yumuşatıcı, Aayçiçek yağı ve kağıt havlu gibi günlük ihtiyaç ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar müşterileri bekliyor. Bunun yanı sıra, mutfak ve ev düzenine yönelik tencere setleri, ısıtıcı çeşitleri, kullanışlı dolap modelleri ve elektrikli süpürgeler de avantajlı fiyatlarla satışta. İşte, 11-19 Şubat Tarım Kredi Kooperatifi Market aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.