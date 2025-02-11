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Haberler Yaşam MÜTHİŞ FİYARLAR! Tarım Kredi aktüel katalog 11-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, ekmeklik, kitaplık...
Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:55

MÜTHİŞ FİYARLAR! Tarım Kredi aktüel katalog 11-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, ekmeklik, kitaplık...

11-19 Şubat tarihleri arasında Tarım Kredi Kooperatif Market, cazip fiyatlarla dolu aktüel ürünleri müşterileriyle buluşturuyor. Gıda ve temizlik ürünlerinde yapılan büyük indirimler, alışveriş severlerin ilgisini çekiyor. Haftanın öne çıkan kampanyaları arasında toz deterjan, bulaşık makinesi kapsülü, süzme bal, pirinç, köfte ve tavuk gibi temel ihtiyaç ürünleri yer alıyor. Bunun yanı sıra, mutfak ve ev gereçleri kategorisinde çelik tencere ve güveç modelleri, ısıtıcı çeşitleri, 2 kapaklı dolap, ayakkabılık, ekmeklik, makyaj masası, zigzag kitaplık gibi mobilya seçenekleri de indirim fırsatlarıyla sunuluyor. Teknoloji tutkunları için cep telefonu ve dikey elektrikli süpürge de uygun fiyatlarla satışta. İşte; Tarım Kredi katalog 11-19 Şubat aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

MÜTHİŞ FİYARLAR! Tarım Kredi aktüel katalog 11-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, ekmeklik, kitaplık...

Tarım Kredi Kooperatif Market, Şubat ayına özel büyük indirim kampanyasıyla alışveriş tutkunlarını sevindiriyor! 11-19 Şubat tarihleri arasında deterjan, yumuşatıcı, Aayçiçek yağı ve kağıt havlu gibi günlük ihtiyaç ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar müşterileri bekliyor. Bunun yanı sıra, mutfak ve ev düzenine yönelik tencere setleri, ısıtıcı çeşitleri, kullanışlı dolap modelleri ve elektrikli süpürgeler de avantajlı fiyatlarla satışta. İşte, 11-19 Şubat Tarım Kredi Kooperatifi Market aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

MÜTHİŞ FİYARLAR! Tarım Kredi aktüel katalog 11-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, ekmeklik, kitaplık...

TARIM KREDİ KATALOĞU 11-17 ŞUBAT 2025

Kağıt havlu 104,90 TL

Toz Deterjan 149,00 TL

Süzme Bal 169,00 TL

Tahin 139,90 TL

Sabun Çeşitleri 49,90 TL

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MÜTHİŞ FİYARLAR! Tarım Kredi aktüel katalog 11-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, ekmeklik, kitaplık...

TARIM KREDİ KATALOĞU 11-17 ŞUBAT 2025

Tavuk But Çeşitleri 69,00 TL

Süzme Peynir 154,90 TL

Bütün Piliç 69,00 TL

Jumbo Sosis 59,00 TL

Ayçiçek Yağı 135,00 TL

Pirinç 59,90 TL

Yoğurt 115,00 TL

MÜTHİŞ FİYARLAR! Tarım Kredi aktüel katalog 11-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, ekmeklik, kitaplık...

Kağıt havlu 104,90 TL

MÜTHİŞ FİYARLAR! Tarım Kredi aktüel katalog 11-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, ekmeklik, kitaplık...

Erkek Kadın Parfüm 269,00 TL

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