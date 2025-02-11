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MÜTHİŞ FİYARLAR! Tarım Kredi aktüel katalog 11-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, ekmeklik, kitaplık...
Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
09:55
MÜTHİŞ FİYARLAR! Tarım Kredi aktüel katalog 11-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, ekmeklik, kitaplık...
11-19 Şubat tarihleri arasında Tarım Kredi Kooperatif Market, cazip fiyatlarla dolu aktüel ürünleri müşterileriyle buluşturuyor. Gıda ve temizlik ürünlerinde yapılan büyük indirimler, alışveriş severlerin ilgisini çekiyor. Haftanın öne çıkan kampanyaları arasında toz deterjan, bulaşık makinesi kapsülü, süzme bal, pirinç, köfte ve tavuk gibi temel ihtiyaç ürünleri yer alıyor. Bunun yanı sıra, mutfak ve ev gereçleri kategorisinde çelik tencere ve güveç modelleri, ısıtıcı çeşitleri, 2 kapaklı dolap, ayakkabılık, ekmeklik, makyaj masası, zigzag kitaplık gibi mobilya seçenekleri de indirim fırsatlarıyla sunuluyor. Teknoloji tutkunları için cep telefonu ve dikey elektrikli süpürge de uygun fiyatlarla satışta. İşte; Tarım Kredi katalog 11-19 Şubat aktüel kataloğu ve fiyat listesi...