Giriş Tarihi: 13.09.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
18:16
Narin Güran cinayetininde sır perdesi kalkıyor! Amca Salim Güran'ın telefon kayıtlarına ulaşıldı: Konuşmalarını kendi kaydetmiş
Son dakika haberleri... Türkiye, Narin Güran cinayetiyle ilgili "Katil kim" sorusuna kilitlenmişken cinayetin katil zanlısı olarak gösterilen amca Salim Güran'ın telefon kayıtları ortaya çıktı. Narin soruşturmasının 1 numaralı şüphelisi amca Salim Güran olay günü bütün telefon kayıtlarını silmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda telefon çözüldü ve bilgiler geri getirildi. Amca Salim Güran'ın telefonuna kendi bir program yüklediği ve yaptığı görüşmeleri kaydettiği tespit edildi. O gün silinen görüşmelere de ulaşıldı. Telefondaki konuşma çözümlerine de başlandı. İşte detaylar...