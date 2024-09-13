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Giriş Tarihi: 13.09.2024 18:16 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 18:16

Narin Güran cinayetininde sır perdesi kalkıyor! Amca Salim Güran'ın telefon kayıtlarına ulaşıldı: Konuşmalarını kendi kaydetmiş

Son dakika haberleri... Türkiye, Narin Güran cinayetiyle ilgili "Katil kim" sorusuna kilitlenmişken cinayetin katil zanlısı olarak gösterilen amca Salim Güran'ın telefon kayıtları ortaya çıktı. Narin soruşturmasının 1 numaralı şüphelisi amca Salim Güran olay günü bütün telefon kayıtlarını silmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda telefon çözüldü ve bilgiler geri getirildi. Amca Salim Güran'ın telefonuna kendi bir program yüklediği ve yaptığı görüşmeleri kaydettiği tespit edildi. O gün silinen görüşmelere de ulaşıldı. Telefondaki konuşma çözümlerine de başlandı. İşte detaylar...

Narin Güran cinayetininde sır perdesi kalkıyor! Amca Salim Güran’ın telefon kayıtlarına ulaşıldı: Konuşmalarını kendi kaydetmiş

21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in soruşturması bütün titizliğiyle devam ediyor. Gözler amca Salim Güran'ın telefon kayıtlarına çevrilmişti.

Narin Güran cinayetininde sır perdesi kalkıyor! Amca Salim Güran’ın telefon kayıtlarına ulaşıldı: Konuşmalarını kendi kaydetmiş

Bugün o silinen bilgilere ulaşıldı. Ekiplerin incelemesi başlarken amcanın kendi kaydettiği ses kayıtları dikkat çekti. Son bilgilere göre o kayıtlara da ulaşıldı.

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Narin Güran cinayetininde sır perdesi kalkıyor! Amca Salim Güran’ın telefon kayıtlarına ulaşıldı: Konuşmalarını kendi kaydetmiş

Narin'in tutuklu amcası Salim Güran'ın telefonundaki kayıtlara ulaşıldı! Kayıtların dökümü ne zaman açıklanacak? | Video

"KONUŞMA ÇÖZÜMLERİNE BAŞLANDI"

Sabah Gazetesi Ankara İstihbarat Şefi Halit Turan şu ifadelere yer verdi:

"Katil zanlısı olarak tutuklanan amca Salim Güran'ın cep telefonuna el konulmuştu. Salim Güran'ın arama kayıtlarını ve WhasApp mesajlarını silmişti. Amca Salim Güran'ın cep telefonu üzerinde çalışma yapan Siber ekipler tüm mesajları ve verileri geri getirdi. Bunlar savcılığa verildi.

Narin Güran cinayetininde sır perdesi kalkıyor! Amca Salim Güran’ın telefon kayıtlarına ulaşıldı: Konuşmalarını kendi kaydetmiş

Salim Güran mesajları silme nedeni, "Kardeşim Arif Güran'ın ahırın 380 adet mermi çıkmıştı. Bunlarla ilgili konuşmalar vardı onun için sildim" diye açıklama yapmıştı. Salim Güran kendi telefonuna bir program indirmiş ve tüm konuşmalarını ve verilerini kendi kaydetmiş. İşte bilişim ve veri inceleme uzmanları el konulan telefonda yaptıkları çalışmalar neticesinde Salim Güran'ın sildiği tüm verileri geri getirdiler. Bu kayıtlar Narin'in neden öldürüldüğünü ve nasıl ortadan kaldırıldığını ortaya koyacaktır.

Narin Güran cinayetininde sır perdesi kalkıyor! Amca Salim Güran’ın telefon kayıtlarına ulaşıldı: Konuşmalarını kendi kaydetmiş

"KÜRTÇE OLARAK NARİN İLE İLGİLİ KONUŞTULAR"

Yanında çalışan işçiyle saat 15.52'de bir görüşmesi oldu. Bu işçi serbest bırakılmıştı. İşçinin babası Mehmet Selim Atasoy tutuklandı. Görüşmenin içeriği babaya soruldu. Haberinin olmadığını söyledi. "Görüşme içeriğinde bazı Kürtçe konuşmalar var ve bunlar Narin ile ilgili. Bu zanlı da yeniden gözaltına alınacak. Bu kayıtlar her şeyi ortaya çıkaracak. "

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