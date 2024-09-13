Narin Güran cinayetininde sır perdesi kalkıyor! Amca Salim Güran’ın telefon kayıtlarına ulaşıldı: Konuşmalarını kendi kaydetmiş

Salim Güran mesajları silme nedeni, "Kardeşim Arif Güran'ın ahırın 380 adet mermi çıkmıştı. Bunlarla ilgili konuşmalar vardı onun için sildim" diye açıklama yapmıştı. Salim Güran kendi telefonuna bir program indirmiş ve tüm konuşmalarını ve verilerini kendi kaydetmiş. İşte bilişim ve veri inceleme uzmanları el konulan telefonda yaptıkları çalışmalar neticesinde Salim Güran'ın sildiği tüm verileri geri getirdiler. Bu kayıtlar Narin'in neden öldürüldüğünü ve nasıl ortadan kaldırıldığını ortaya koyacaktır.