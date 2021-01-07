NASA uzayda garip sinyaller keşfetti! Bu sinyaller uzaylılara ait olabilir mi? İşte şoke eden iddia

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın ismi yaptığı araştırmalar dışında dudak uçuklatan iddialarla da çok anılıyor. Ancak NASA bu konularda yorum yapmıyor. Uzay Dairesi'nin akıllı yaşam formlarıyla ilgili yaptığı araştırmalar ve başlattığı projeler var. Bunlardan biri de SETI (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Formu Araştırma Projesi). SETI'nin başlamasından birkaç sene sonra uzaydan ilginç sinyaller alındı. Wow sinyali olarak adlandırılan bu sinyallerin uzaylılardan gelmiş olması da dahil birçok iddia ve teori ele alındı. 43 yıl sonra Wow sinyali hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte konu hakkındaki detaylar...