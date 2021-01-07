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uzayda garip sinyaller keşfetti! Bu sinyaller uzaylılara ait olabilir mi? İşte şoke eden iddia

'nın ismi yaptığı araştırmalar dışında dudak uçuklatan iddialarla da çok anılıyor. Ancak bu konularda yorum yapmıyor. 'nin akıllı yaşam formlarıyla ilgili yaptığı araştırmalar ve başlattığı projeler var. Bunlardan biri de SETI (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Formu Araştırma Projesi). SETI'nin başlamasından birkaç sene sonra uzaydan ilginç sinyaller alındı. Wow sinyali olarak adlandırılan bu sinyallerin uzaylılardan gelmiş olması da dahil birçok iddia ve teori ele alındı. 43 yıl sonra Wow sinyali hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte konu hakkındaki detaylar...

Giriş Tarihi: 07.01.2021 18:08 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 18:12
NASA uzayda garip sinyaller keşfetti! Bu sinyaller uzaylılara ait olabilir mi? İşte şoke eden iddia

Uzaylılar hakkındaki iddialar bitmek bilmiyor. Her gün yeni iddialar gündeme geliyor. Bununla birlikte 43 yıldan beridir kaynağı bulunamayan ve kimine göre uzaylılara ait ünlü Wow sinyali hakkındaki tartışmalar devam ediyor. 'nın SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) veya Türkçe adıyla Dünya Dışı Akıllı Yaşam Formu Araştırma Projesi'nin başlamasından birkaç sene sonra Wow sinyali tespit edilmişti. Şimdi bu sinyal hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

NASA uzayda garip sinyaller keşfetti! Bu sinyaller uzaylılara ait olabilir mi? İşte şoke eden iddia

1971 yılında , daha çok SETI adıyla bilinen projesini başlattı. Bu projenin start almasından 6 yıl sonra Dr. Jerry R. Ehman, hakkında onlarca teorinin ortaya atıldığı sinyalleri saptadı ve bu haber bilim dünyasının en büyük gizemlerinden birisi olarak tarihe geçti.

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NASA uzayda garip sinyaller keşfetti! Bu sinyaller uzaylılara ait olabilir mi? İşte şoke eden iddia

Uzaydan gelen sinyalleri incelemeye başlayan Dr. Ehman önündeki veriler içerisindeki "6EQUJ5" karakterlerini daire içine alıp hemen yanına da "Wow!" Notunu düştü. Bu not ilerleyen günlerde sinyallerin adı oldu.

NASA uzayda garip sinyaller keşfetti! Bu sinyaller uzaylılara ait olabilir mi? İşte şoke eden iddia

15 Ağustos 1977'de SETI projesi kapsamında uzaydan tespit edilen 72 saniye uzunluğundaki radyo sinyalinin gizemi çözülmüş olabilir.

NASA uzayda garip sinyaller keşfetti! Bu sinyaller uzaylılara ait olabilir mi? İşte şoke eden iddia

Physorg'da yer alan habere göre, amatör gökbilimci Alberto Caballero, 1977 yılında tespit edilen ve 43 yıldır kaynağı bulunamayan 'Wow sinyali' için olası bir kaynak bulduğunu açıkladı.

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